駿洋邨隔離者滿意設備 惟欠電視

百警巡邏設路障 保安駐守走廊

逾百警員昨早在駿洋邨一帶巡邏，並在所有出入口設路障，車輛要出示證件才獲放行。首輛接載「鑽石公主」號首批香港居民的旅遊巴，昨早10時許抵達駿洋邨，其後7輛旅遊巴亦陸續抵達。隔離者在穿上保護衣的民安隊人員協助下進入駿逸樓，接受隔離檢疫。

衛生署昨接獲入境處轉介兩名自行回港的鑽石公主號港人，經評估及量體溫後，昨晚約7時轉送駿洋邨，兩人戴着口罩拿着膠袋下車，由穿防疫裝備的醫護陪同入邨。

倘不夠物品可告知 門外櫈交收

記者從邨外觀察，大部分隔離者被安排入住中層至高層單位，部分單位晚上亮燈，有人伸手至窗外晾衣，不時有人探頭觀望街景。

隔離者韋先生稱，與妻子入住高層單位，目測面積約200平方呎，門外走廊有保安駐守，所有人嚴禁離開單位。他說膳食和其他所需品會放置門外椅子，只需開門取物，毋須離開單位。

設免費Wi-Fi 3餐有得揀

他透露，若單位內物品不夠，可致電或WhatsApp予工作人員，形容安排像「酒店Room Service」，運送亦算快。但他說單位內無電視，覺得「好悶」，幸好網絡接收良好，亦有免費Wi-Fi。他又說，隔離者家屬可帶物品到駿洋邨，再由工作人員代為轉交。

另一隔離者張太稱，昨晚晚餐有番茄滑蛋飯及臘腸雞飯提供，另亦獲發餐單，可選擇未來3天膳食。她在郵輪上的房間無窗戶，現大致滿意單位情况，「起碼可以望到街景」，惟亦不滿無電視，正等候兒子送來平板電腦。

熱愛郵輪假期的韋先生預計，到3月4日才完成檢疫回家，對今次逾個半月「旅程」感意外。他指今次是第六次登上鑽石公主號，「我好鍾意𠵱隻船」，有機會還會再登此船。

（武漢肺炎）