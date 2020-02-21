昨讓路加國 次班包機爭今晚飛 鑽石公主號確診港人增至65

明報記者 鄧俊豐 日本橫濱報道

料仍150港人滯留郵輪

曾國衞與區志光昨深夜在東京會見本港傳媒交代第二班包機安排進展，曾國衞提到鑽石公主號上港人的最新資料，稱船上共360多名香港居民，至昨日共有65名港人確診、30多名緊密接觸者，撇除前日首批回港106人及不隨機回港的4人，估計約有150名港人滯留郵輪。

今完成檢測 非確診者可下船

港方原定今日凌晨安排第二班包機接載餘下可落船的港人回港，但曾國衞透露，昨早接獲日方通知未能安排港方到碼頭撤離港人，因加拿大由日到夜撤離國民，但港方人員無放棄，全日透過中國駐日本大使館及香港駐東京經貿辦溝通，爭取時段讓港人落船，「（時間）幾夜都唔緊要，都會照做」，惟最後日方亦未能安排。但他指出，已接獲日方通知今日完成所有船上檢測程序，無確診者均可離開，「即係明日（今日）香港人可落船回港」，他預計最早可乘搭今晚6時起程的包機，否則便要等到午夜後凌晨1時許登機。

至於被列為緊密接觸者而未能回港的30多名港人，曾國衞指食衛局及衛生署正商討方案，如何安排他們完成14天隔離後回港，政府亦會派員繼續留日協助有需要港人。他引述日方稱緊密接觸者將不再船上隔離，港方會要求轉移到陸上其他地方隔離。他又稱，已準備第三班機接載港人。

緊密接觸者不再船上隔離

區志光稱，昨午到了當地醫院探望8名確診港人，其中兩人被分派到隔離病房，區亦與其餘3至4人以電話溝通，形容患者情緒平靜，情况穩定。區又說，政府將提供情緒支援熱線服務，亦會協助仍滯留日本的港人將藥物及病歷轉移到日本當地醫院。

另外，香港城市大學發言人亦確認一名林姓本地本科生與家人在鑽石公主號上確診，正在長野縣的醫院治療。無綫電視亦證實郵輪上一名該台化妝師確診，正於日本治療，該化妝師上月25日起休假至今。

（武漢肺炎）