科學園、工業邨、數碼港擬免半年租 涉3.8億

上限1萬平方呎 4月生效

抗疫基金中的3.8億元將用作寬免科學園、工業邨及數碼港租戶租金，涵蓋所有香港科學園、創新中心、工業邨及數碼港的初創企業、培育公司、共用工作間用戶、辦公室租戶、伙伴企業、提供專業服務的公司及商戶。寬免租用面積以1萬平方呎為上限，今年4月1日起生效，為期半年。

位於科學園區、專營腫瘤基因檢測的本地初創企業善覓（Sanomics）去年擴充，由3個辦公室增至4個，包括兩個研發實驗室、1個測檢實驗室及1個行政辦公室，總面積近6000平方呎。公司行政總裁施明耀表示，自疫情爆發後，公司為照顧員工安全，已停收基因檢測樣本；而本港實施「封關」措施後，非本地病人樣本大幅下跌，收入幾近「手停口停」。

本地初企：為留人才暫不裁員

施明耀說，薪金及租金是公司每個月固定開支，惟本地創科公司對人才需求殷切，對公司發展重要，不能輕易裁員；而租金則佔每月開支30%至40%，政府建議的租金寬免措施將可減輕負擔。參考科學園租金價目表，辦公室、實驗室租金為每呎23至30元。

應用程式開發公司Innopage最近因擴充業務搬離科學園區，創辦人李勁華認為措施可幫助面積及規模較小的初創企業，惟建議政府可進一步寬減園區管理費，因該區管理費為租金近三分之一，亦為初創企業負擔之一。

（武漢肺炎）