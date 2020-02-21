10億重振會展業 辦展覽免租

半額資助辦展覽費用 上限1萬

政府今年1月資助本地中小企於2月至7月間，每參與一項貿發局舉辦的展覽，可獲資助50%費用，以1萬元為限，後因新型冠狀病毒疫情爆發，貿發局押後2月至4月舉行的展覽。政府建議將計劃擴展至所有參與貿發局展覽和主要會議的參加者，由貿發局復舉辦展覽起計，為期12個月，估計有關支出約4億元。

參展商稱「好過無」 盼直接減租

多年來均是書展參展商的天地圖書，其業務發展經理陳志全稱，今年申請攤位由以往30多個減至20多個，獲資助1萬元僅「好過無」，希望貿發局直接減租。貿發局則表示歡迎政府的會議展覽資助計劃，認為有助減輕業界財政壓力，正與政府溝通有關細節。

主辦機構受惠 政府籲與參加者分享

至於其他展覽和主要會議，政府建議向所有在會展中心及亞博館舉辦展覽和國際會議的主辦機構，提供相等場地租金的全額資助，為期1年，估計有關支出約6.2億元；而兩個場地的營辦商須將資助轉交有關主辦機構，政府亦呼籲主辦機構與參加者分享資助。

香港會議展覽中心發言人表示，歡迎政府提倡支持會議及展覽業；又稱業界深受公眾活動和當前流行病毒爆發影響，多個原定於會展中心2月至4月舉行的活動延期或取消，包括原定3月底舉行的APLF亞太區皮革展延至6月，原定3月舉行的香港國際影視展延至8月，而原定於4月舉行的7個貿易展覽將延期至7月舉行。

（武漢肺炎）