旗下車站、商場中小戶 二三月舖租減半

按情况支援跨國大租戶

按港鐵年報，港鐵旗下共有13個商場，涉及樓面約245.39萬方呎，而港鐵全線車站商舖共1473間，當中零售設施的總面積71.57萬方呎。港鐵行政總裁金澤培表示，自今年1月新型冠狀病毒蔓延以來，集團在本地車務、車站商務和港鐵商場的收入均受到很大影響，但眼見社會各界在疫情下承受極大壓力，個別中小型租戶在經營上亦面對不少困難。集團希望略盡綿力，在力所能及的情况下為市民作出一點支持。

人流跌兩成 減租盼免倒閉潮

港鐵物業總監鄧智輝稱，雖然疫情影響本港零售暫僅數周，但情况嚴重，旗下商場及商戶近期人流下跌達兩成，故決定減租，並將率先協助本地中小型租戶獲租金寬減，包括即使擁有10多間分店的本地連鎖品牌商戶亦將受惠，因這類租客急需現金流；至於跨國企業租戶，大部分也是財力雄厚，集團希望先了解此類客戶本月的零售數據後，始公布有關的援助措施。

鄧續稱，選擇2月及3月減租50%，因租戶早於今年1月底已繳付2月全數租金，而集團即將發出3月的繳租通知書，故中小型租戶本月底不用繳付有關租金，變相2月、3月減租一半。他表示，疫情肆虐不僅重創零售業，集團車務收入亦受影響，而集團希望措施能減輕租戶壓力，以免出現連環倒閉及裁員潮。

事實上，疫情令本港零售陷入「超級寒冬」，多個商場業主亦減收部分租金，如九倉置業減收2月基本租金50%；而新地旗下25個商場，將按個別行業或商戶情况減免2月基本租金30%至50%。

領展則成立「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶經營狀况提供針對式支援，預算8000萬元。領展曾回應稱，由於疫情對各類商戶及地區的影響不一，相比起一刀切劃一安排，現時計劃較能幫助最有需要的租戶。

（武漢肺炎）