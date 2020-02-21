港鐵凍車資 今年加幅累積至明年 田北辰：遲早會加番 陳恒鑌籲停調整1年

都會票全月通 優惠延至6月

港鐵表示自1月疫情蔓延，車務、車站商務和港鐵商場收入大受影響，但見各界在疫情下承受極大壓力，個別中小型租戶經營困難，故推出多項特別支援措施，原定4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」將延至6月底，「港鐵都會票」、「全月通加強版」和「屯門–南昌全日通」亦維持現行售價至6月底。

金澤培：尊重可加可減機制

至於2020/21年度的港鐵票價調整幅度，有待統計處公布去年12月運輸業名義工資指數按年變動幅度和其他相關數據後，才可按票價調整機制計算，但港鐵決定透過車費扣減優惠或其他安排，即今年全年用八達通乘港鐵均繳付2019年1月實施的票價。對於市民認為應該減車費，港鐵行政總裁金澤培接受《有線新聞》電話訪問時稱，「我們（港鐵）尊重可加可減、票價調整機制，這是一份合約，現解決燃眉之急，與大家共渡時艱，分享現時面對的壓力，起碼做到今年底前不加價，之後要看情况再考慮」。

不過，立法鐵路事宜小組委員會副主席陳恒鑌認為，港鐵凍結票價並不足夠，若想與市民共渡時艱，應減價5%至10%，而今年的票價調整計算亦應暫停一年。委員會成員田北辰稱，港鐵表面上維持凍結票價，市民只能「暫時開心」，但港鐵「死不放棄」今年按票價調整機制計算票價加幅，即今年加幅將累積到明年，「大家不用太開心，港鐵早晚會加番（價）畀你」。

工會引述港鐵將減班次

港鐵：如有需要會有安排

另外，香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗稱，工會近日曾與公司開會，港鐵透露因乘客量下跌，計劃全線網絡減少班次，包括市區線、西鐵線及輕鐵，初步預計繁忙時間會維持正常，非繁忙時間及周末則會減少班次。他稱，即使調整班次，公司也要確保不影響員工收入。

本報日前向港鐵查詢是否減班，港鐵稱，目前各鐵路線大致按正常行車時間表提供服務，但在疫情下，僱員在家工作、學校延遲開學等，港鐵乘客量難免受到影響，會繼續密切留意有關情况，如有需要會作出適切車務安排。

市民指「好事」 盼其他交通仿效

任工程業文職的邱小姐每天由筲箕灣站乘搭港鐵往杏花邨站上班，她認為港鐵不加價是好事，期望其他公共運輸公司可效法。她說港鐵每年有盈利都加價已非合適，稱「可加可減機制」並不合理，認為港鐵今年不應調整價格，而非加價後再推出優惠。

新巴城巴冀批准加價

至於巴士公司會否效法港鐵凍結票價，新巴及城巴回覆，去年8月向運輸署申請上調票價12%，當時未預料社會運動會持續多月及近日嚴峻的疫情，社會運動及疫情令客量大幅下跌，嚴重影響兩巴收入，冀政府盡快批准加價申請，讓兩巴有足夠資源持續營運。而九巴、龍運巴士、新大嶼山巴士至截稿前未有回覆。

明報記者

（武漢肺炎）