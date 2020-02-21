六度往返內地 工程師外父疑傳家族

最早發病 聚餐3人同染疫

衛生防護中心昨公布工程師的75歲外父為疑似個案，與前日確診的妻子同住屯門海景花園1座。中心傳染病處主任張竹君前日表示，患者於1月14至25日曾6次即日來回東莞樟木頭及香港，於當地與朋友相聚，她昨補充，患者於1月25日出現氣喘及咳嗽，其後3次向私家醫生求診，他每日早上9時至11時，與妻在三聖街海天花園酒家1樓飲茶，妻子2月15日跌傷入院除外，其後他於16至18日繼續到上址飲茶。

她又稱，75歲患者曾與確診者緊密接觸，以發病時間分析，他可能是最早的個案。他病發後兩日，即年初三（27日）與妻子、女兒及女婿進餐，女婿再於年初五（29日）送東西到寓所給他。他在2月2日曾接送太太到屯門康和護老中心，但沒進內。

病毒檢測呈陰性 港大將驗血清

張竹君表示，外父至2月9日自覺康復，最新卻仍有咳，病毒測試呈陰性，但胸腔電腦掃描現「磨玻璃」，不能排除感染肺炎，入住屯門醫院隔離治療，會被當作確診個案做流行病學調查。被問到會否抽取其血液驗抗體，張表示港大團隊會為他驗血清。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如患者病徵完全消退，不需接受藥物治療，例如韓國及新加坡會在患者血氧含量低於94%時才用藥，內地亦以此作指標使用蛋白酶抑制劑或新藥瑞德西韋；而本港所有確診個案都有用抗病毒藥物。

Longchamp員工父母確診 ifc店停業

此外，Longchamp發言人表示，一名中環ifc分店銷售員的同住父母於本月19日確診，店員沒病徵，病毒測試呈陰性，分店所有職員昨起家居隔離14日，該店昨暫停營業消毒清潔。

（武漢肺炎）