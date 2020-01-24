防暴染疫 發燒赴60人同袍飯局 居油塘警宿 260米外商場「一粥麵」收銀同中招

口水檢測首篩出患者

醫管局前日起實施加強實驗室監測計劃，在普通科門診或急症室收集病徵輕微者的深喉唾液測試。一名居於油美苑潤美閣紀律部隊宿舍的48歲男警，2月18日起發燒和咳嗽，出現病徵後沒上班，2月19日到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應，昨送聯合醫院隔離，現情况穩定，是首名透過深喉唾液測試篩查出來的患者。

負責巡北角柴灣 妻子外母現病徵

據衛生防護中心資料，染病男警有長期病，潛伏期內無外遊，其妻及外母出現病徵，均送聯合醫院。警方消息人士表示，染病的許姓警員隸屬北角巡邏小隊，有參與防暴工作，近日暫調至東區警區第3梯隊，主要負責巡邏北角及柴灣。他於2月17及18日休假，18日曾看中醫，中醫稱他感冒。

中心披露，該警員2月18日下午5時半至晚上10時曾到西環明星海鮮燒鵝專門店出席聚會。警方消息人士說，他當晚到西環出席同事退休晚宴，約50至60人出席，警方將提供資料予衛生署追蹤，包括警員近日工作安排、共事同事等。他說警方會按衛生署意見，決定曾接觸該警員的人需否隔離，警方已掌握退休晚宴出席者名單，已呼籲他們若休假便留在家，若正執勤便返警署，避免接觸市民。北角警署昨晚已徹底消毒。

許樹昌：曾與患者交流15分鐘須隔離

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，曾與患者有15分鐘交流或在同一辦公室工作的同事，都屬緊密接觸者，須隔離檢疫，相關警署要徹底清潔消毒，毋須關閉數天。

收銀員無外遊紀錄 分店停運14日

距潤美閣約260米路程的大本型商場，昨有一名在該商場「一粥麵」任收銀員的38歲女子確診。她無外遊紀錄，與丈夫及兒子同住秀茂坪曉麗苑曉暉閣，工作時有戴口罩。2月10日為其最後上班日，同日發燒及咳嗽，並向私家醫生求醫，14日再向私家醫生求醫，周三（19日）入院。大家樂回覆，該分店昨起暫停營業14日。有一粥麵員工說不擔心，因公司有提供口罩；居於鯉魚門邨的麥先生間中到大本型用膳，說會盡量少去，「喺度住無辦法，平日行出行入，幾多人中咗又唔知」。

另一確診為58歲男子，為市區的士司機，2月8日起發燒及咳嗽，前日昏厥送院並確診。他最後上班日為2月16日，據悉病發後有戴口罩開工（另見稿）。

除了上述3宗確診，本港昨增一宗疑似個案，累計有69宗個案，當中68人屬確診。疑似個案為確診工程師的75歲岳父，早於1月中有病徵，雖然其呼吸道樣本對病毒呈陰性反應，但胸腔電腦掃描顯示肺部有少許「磨玻璃」，被列疑似個案（見另稿）。

何栢良：接觸有病毒紙幣可感染

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，確診司機與收銀員有傳播病毒風險，當中收銀員與食客近距離交談，較高危，如收銀員曾拉低口罩，可經飛沫傳播，市民亦可經接觸有病毒的紙幣受感染，強調市民要勤洗手。

明報記者

（武漢肺炎）

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