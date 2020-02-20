「指定診所」外搜出彈射器 兩學生控藏武

【明報專訊】上周六巿民於天水圍發起遊行，反對將天水圍健康中心用作指定檢疫診所。警方兩日後於附近的天業路行人隧道截查兩名男學生時，搜出橡皮筋彈射器、打火機等物件。兩男生昨在西九龍裁判法院提堂，控以各一項管有適合作非法用途的工具及在公眾地方管有攻擊性武器罪名。辯方爭議事件與兩日前示威無關，認為法庭不應作相關考慮。案件押後至4月29日再訊，被告須還押。
兩日前現示威破壞 辯方爭議兩事無關
昨報稱VTC學生的魏天樂（19歲）和梁皓然（18歲）暫毋須答辯，兩項控罪指兩人於本年2月17日在天水圍天業路行人隧道外，管有3個打火機、一個打火機油氣罐、一罐膠水、一袋咖啡過濾紙、兩個帶有濾罐的防毒面具、3條六角匙、一把剪刀、一個玻璃瓶及一瓶洗甲水。他們另被控管有一個橡皮筋彈射器和89粒鋼珠。
控方指，天水圍數天前發生破壞事件，故警方加緊巡邏，並發現兩被告手持紙袋，兩被告其後將紙袋放在地上，警員遂截停他們，並發現涉案物品。控方又稱，首被告去年10月曾涉及區議員辦事處縱火案件，他當時遭警員截停，並搜出「光復香港」的紙模和噴漆等，惟被告其後「踢保」。
辯方則稱，事件與兩日前的示威無關，認為法庭不應作相關考慮。辯方另提出區議員巫啟航可為兩被告作人事擔保。法庭最終押後案件至4月29日再訊，並拒絕兩被告保釋申請。