「指定診所」外搜出彈射器 兩學生控藏武

兩日前現示威破壞 辯方爭議兩事無關

昨報稱VTC學生的魏天樂（19歲）和梁皓然（18歲）暫毋須答辯，兩項控罪指兩人於本年2月17日在天水圍天業路行人隧道外，管有3個打火機、一個打火機油氣罐、一罐膠水、一袋咖啡過濾紙、兩個帶有濾罐的防毒面具、3條六角匙、一把剪刀、一個玻璃瓶及一瓶洗甲水。他們另被控管有一個橡皮筋彈射器和89粒鋼珠。

控方指，天水圍數天前發生破壞事件，故警方加緊巡邏，並發現兩被告手持紙袋，兩被告其後將紙袋放在地上，警員遂截停他們，並發現涉案物品。控方又稱，首被告去年10月曾涉及區議員辦事處縱火案件，他當時遭警員截停，並搜出「光復香港」的紙模和噴漆等，惟被告其後「踢保」。

辯方則稱，事件與兩日前的示威無關，認為法庭不應作相關考慮。辯方另提出區議員巫啟航可為兩被告作人事擔保。法庭最終押後案件至4月29日再訊，並拒絕兩被告保釋申請。

【案件編號：WKCC434/20】

（武漢肺炎）