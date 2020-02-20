走失翁兒子：倡齊入隔離營被拒 昨獲電子手環 鐵鏈鎖閘防再出走

81歲顧伯伯前日走失後，昨留在家中隔離。其子顧先生指出，其父一直與母親長居東莞，與自己分隔兩地，惟父親年紀漸長，先患上高血壓，兩年前更患腦退化症，逐漸失去自理能力。但他們在內地無親無故，父親一直依靠母親從旁照顧。不幸顧老太上周三不慎跌倒，後腦着地離世。由於不放心父親在疫情下獨居內地，從事飲食業的顧先生停工半個月，上周六特意接父親返港，妻子亦搬離單位，配合丈夫與老爺一同隔離。

因母猝逝接父回港 父常嚷「返大陸」

顧先生指出，父親腦退化症病情不淺，記憶力和認知能力薄弱，已完全忘記前日「遠征上水」一事，亦記不起自己曾否用餐及身在何方，腦海中只記起亡妻及兩老在東莞的生活，自返港後總嚷着要「返大陸」。「嗰日我一起身，佢就出咗去，個閘打開咗，我唯有報警，到我打到畀佢，佢話自己搭緊皇巴，我心諗皇崗封咗關無理由吖。」其後在其他接聽電話的乘客口中得知他乘九巴前往上水。

早料走失求入營 遭覆「有屋企唔去得」

顧先生說，父親返港前已料他會走失，過關時特意向衛生署要求父子二人一同進入檢疫中心及佩戴電子手環，但遭署方拒絕。「佢話隔離營係畀無屋企嘅人去，你兩個有屋企唔去得，結果搞到佢走失，仲上晒報紙。」

前日早上衛生署尋回顧伯伯後，曾帶他到警署銷案，再送回藍田寓所，當時衛生署曾向顧先生提出父親搬入檢疫中心，他一口答應，但到晚上衛生署改稱檢疫中心供有自理能力者入住，僅答應為顧伯伯戴電子手環，至昨午5時許送上電子手環。

衛署：憂礙病情不送營 建議家人確保留家

為防老父再走失，顧先生只能用鎖緊鐵閘防止父親外出，但始終無法全天候看守：「如果我瞓着咗未起身，佢又會有機會走咗去，畀我哋入隔離營係咪解決咗個問題？」衛生署回應時承認，曾考慮將顧伯伯轉送檢疫中心，但鑑於他有長期病患，經評估後認為將他轉送檢疫中心的陌生環境可能會對其病情造成不良影響，遂安排他繼續接受家居檢疫，並建議其家人多加留意確保他留在住所。

明報記者

（武漢肺炎）