法庭未復常 佔中九子上訴再商審期

上訴庭法官信件指，法庭恢復正常日期未明，鑑於聆訊涉及9名被告及以倍數計的法律代表，亦有大量旁聽公眾及傳媒，有必要擱置原有審期。法庭要求雙方法律代表協商新審期，下月2日下午5時前通知法庭審議。上訴庭亦會待法庭恢復正常運作後盡快安排指示聆訊。

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘、李永達，分別裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪成。戴耀廷、陳健民判囚16個月，邵家臻和黃浩銘判囚8月，其餘5人判緩刑及社會服務令。邵黃兩人已刑滿出獄，戴耀廷保釋等候上訴，陳健民將於3月14日出獄。

理大生控藏械延開審准保釋

另外，理大男生吳俊偉（22歲）涉於去年9月在旺角警署附近，背包被搜出打火機燃料、鐵槌及塞有布條玻璃樽，被控公眾地方管有攻擊性武器，原定上周開審，因疫情影響延期。男生昨在西九龍裁判法院申請保釋，准以現金5萬元、20萬元人事擔保，除覆診、見律師及到警署報到外須24小時在家。案件4月20至24日開審。

【案件編號：CACC128、WKCC3729/19】

（武漢肺炎）