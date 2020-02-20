「醫護罷工苦主」開記招 投訴受累失救 事主未答詳情離場

兩家屬稱未確認與罷工關連

聯盟於昨日記者會上，兩名死者家屬發言時明言未能確認家屬死亡與罷工有直接關連。一名男子發言時稱朋友2月5日因骨枯入住屯門醫院，送往隔離房後逝世；另一女家屬稱，患有血科長期病患的父親1月26日頭暈入瑪麗醫院，檢查發現有發燒，2月6日轉送葛量洪醫院，2月11日逝世，「我不知父親為何死亡？」記者追問與罷工的關係時，大聯盟召集人鄧德成安排一眾事主離場，並稱以上兩宗個案均正等候死因研訊。

眼科醫生籲醫護「慳啲使」裝備

在席的眼科醫生周伯展稱，醫護天職救死扶傷，「罷工不是選項」，呼籲醫護應「慳啲使」防疫裝備。

愛國護港101主席譚銘其稱投訴人稍後或循法律途徑向醫管局追討，又認為醫護屬公職人員，「罷工或涉公職人員行為失當」，亦涉違反《防止賄賂條例》。

大律師譚俊傑回應本報查詢表示，不理解罷工與防賄條例有何關連，又稱醫護僱主是醫管局，並非公職人員。醫管局發言人回覆，稱非常重視病人投訴，有兩層投訴機制處理，病人初次投訴會交由相關醫院調查及回覆，目標回覆時間為6星期。

（武漢肺炎）