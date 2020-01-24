DSE試場座位須隔1米 考評局籲檢視需否額外課室

考評局去信借出試場的學校，調查學校有否探熱設備等，並提及最新試場安排。考評局回覆本報查詢時表示，以往一般要求試場安排座位的左右距離不少於兩呎，即約0.6米；今年則要求考生座位間須保留約1米間距，由於試場可容納考生人數或減少，料部分學校需因而增加試場課室數目，會與學校檢視及確定所需的禮堂及課室數目。

試場有口罩 考生須自備

至於口罩安排，考評局重申，原則上考生須自備口罩，因他們往返試場時亦要戴口罩。考評局稱，會為試場及考務人員提供包括酒精搓手液、外科口罩等物資，若有個別考生到達試場後有特別需要，會盡量協助。

中學聯會：個別學校須額外課室

香港中文中學聯會主席梁冠芬稱，大部分學校原先編配座位時，已符合1米距離要求，甚至預留多於1米距離，只有個別學校檢視後須動用額外課室。

他稱，未知學校用作試場時，中一至中五級是否正常上課，擔心額外徵用的課室或十分接近其他課室。文憑試暫定3月下旬開考，最終是否如期開考，有待教育局及考評局月底公布。

（武漢肺炎）