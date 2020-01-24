子女困家情緒易差 疫情下SEN童家長雪上霜

協康會行政總裁歐陽偉康表示，過度活躍症的小孩需外出活動，但目前因疫情而留在家中，子女「經常困在家中」引致情緒和行為問題，家長承受不少壓力。協會舉例，部分自閉症患者需按既定日程活動，近期有家長反映因疫情而未能安排子女如常外出活動，子女因不理解情况，會發脾氣和尖叫等。

協康會綜合服務大樓高級經理陳佩珍建議，家長與情緒變差的子女溝通時，應對其負面情緒表示認同，讓他們的情緒得以紓緩。她又表示，協康會曾開發「『觸』智多謀」、「聽說讀寫小奇兵」等應用程式，分別訓練嚴重弱能兒童的感官反應，及提升聽說讀寫能力，建議家長可下載程式在家訓練子女。

協康會獲贈萬口罩 惠500家庭

歐陽偉康表示，部分SEN學童耐性較差，家長幾乎不能帶子女輪候口罩等防疫用品。協康會早前收到不少家長求助，需透過社交媒體呼籲外界捐贈口罩，本周二收到新世界集團捐贈約1萬個，及約600個含酒精消毒噴霧和濕紙巾的「抗疫包」，預計將有500個SEN家庭受惠，當中每個家庭可分配約10個口罩。他又表示，社署早前向協康會每間中心發放共1萬元的資助添置防疫和清潔用品，礙於物價上升，中心「買口罩都已經用完（資助金）」，正研究如何繼續採購更多口罩。

（武漢肺炎）