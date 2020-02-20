校巴司機保母手停口停 業界籲資助 1.1萬人受影響 抗疫基金一筆過現金助車主

教局籲校方家長協商

政府昨提交立法會文件，申請撥款防疫抗疫基金，當中支援運輸業措施，包括建議向每輛保母車的車主提供一筆過1萬元現金資助；屬非專營巴士的校巴，持牌人可獲2萬元現金資助。教育局稱，校巴服務、午膳供應屬私營機構，以商業性質營辦，服務安排及收費水平由家長或學校與營辦商自行議定，教育局資助並不涵蓋這些機構；呼籲業界與校方和家長商討，互相協調和體諒，共渡時艱。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照稱，校巴、保母車僅提供單一服務，一旦停課便手停口停，完全沒有車費收入，卻有固定支出。他稱，對3月復課不抱樂觀，業界情况嚴峻，希望政府向學校提供支援時，亦有紓困措施惠及學童車公司等學校「後勤行業」。他又稱，校車費用中位數約為每月800至1000元，望家長諒解學童車業界的困難，繳交2月、3月車費，助業界渡過眼前難關，車公司願不收費延長7月暑假服務。

工會籲家長體諒照交車費

願服務延長暑假

深港跨境學童家長會向1700名、來自40多間小學及幼稚園跨境生，提供校巴服務，接載學生經落馬洲支線及深圳灣口岸回港上學。主管陳先生稱，因停課完全沒有收入，且要倒貼，「15輛車每月供車費各5萬元，另要支付停車場費用。」他稱，公司本月仍向司機及保母等員工支付一半薪金，但如果3月中仍未復課，只能要求員工停薪留職。陳先生稱，目前是公司最艱難的時期，認為政府應予資助，「點都要補貼下，都幾難捱」。

另一校巴營辦商，葉太保母車公司負責人陳小姐稱，向10多間學校提供跨境生的校巴服務，受停課影響公司目前「零營業額」，20多名員工停薪留職。她認為教育局不應只向學校發津貼，應向校巴此類「教育配套」等提供資助渡難關。

學校飯盒供應商營運亦大受打擊，有飯商稱，公司一半業務為供應學童飯盒，因疫情現時停課，約30、40名「炒散」員工須停工，大部分為負責到校「派飯」及清潔的職員，10多名全職職員亦須放無薪假，現時公司收入依靠到會服務。

明報記者

（武漢肺炎）