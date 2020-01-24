政府失兩監察檢疫手機 涉122人資料

私隱署展循規審查 議員批失信心

資科辦指出，職員前晚盤點所有170部手提電話時，發現有兩部懷疑失竊。該兩部電話是供職員在資科辦位於北角海關總部臨時設立的聯絡中心內，用作監察接受強制檢疫者有否留在居所之用。資科辦表示，該兩部手提電話曾用作監察122名受檢疫者，內載他們的姓名、電話號碼、曾分享的位置和相片，但不包括詳細地址。

資科辦表示，該兩部手提電話設有密碼，電話內的資料已加密，通訊服務已終止。資科辦對事件深表遺憾，向受影響者致歉，亦已通知所有受影響的人取消與該兩部電話的聯繫，並提醒他們若收到可疑來電，應即時通知資科辦及警方。

私隱署指出，專員黃繼兒收到通報，已列為資料外泄案件，公署將展開循規審查。警方表示，北角警署昨接獲相關報案指未能尋回兩部手提電話，暫列作「求警協助」，由東區重案組跟進。

莫乃光批評政府人員不小心，又指執行檢疫令的工作涉及大量公務員，「拉雜成軍，可能訓練不足，交收程序混亂」。他認為事件將影響受檢疫者的信心，擔心一旦受檢疫者資料外泄，令他人知道自己需接受檢疫，可能會被人公開身分，甚至標籤為受感染者，產生負面影響。

（武漢肺炎）