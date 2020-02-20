中國疾控：1.2%患者無病徵

國家疾控中心在《中華流行病學雜誌》發表文章，分析新型冠狀病毒的流行病學特徵。研究分析截至2月11日的72,314宗個案，當中包括44,672確診個案，16,186宗疑似個案、湖北省臨牀診斷個案10,567宗，另有889宗無病徵感染個案，佔整體1.2%。文章稱無病徵的隱形患者可能成為傳染源，SARS期間無同類情况，難以及時確診及隔離，在社區累積傳播源，增加防控難度。

粗死亡率2.3％ 診療指引增兩藥血漿治療

按年齡劃分確診個案，有0.9%、416名患者10歲以下，近78%患者介乎30至69歲。以病情區分，有超過八成患者屬輕至中度，18.5%是重症及危重患者。死亡個案共1023宗，粗死亡率為2.3%，當中80歲或以上死亡率最高，達14.8%。有75%死者本身患多於一種心腦血管疾病、糖尿病等。

此外，國家衛健委發布第六版診療指引，刪去早前為湖北省增設的臨牀診斷病例；對重症及危重患者增加血漿治療方案；加入兩種抗病毒藥物，包括磷酸氯喹（Chloroquine Phosphate）及阿比多爾（Arbidol）。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，MERS亦有帶病毒者沒病徵。他說，沙特阿拉伯曾為醫護每日抽鼻液樣本驗病毒，部分人病徵輕微或沒病徵，但樣本被驗出帶病毒，一般持續2至3日，有可能咳嗽時噴出病毒傳人。

許樹昌：新藥成效不高 血漿港難用

對於衛健委新增的兩宗藥物，許樹昌稱藥物對人體的治療及預防成效不高，當中磷酸氯喹對流感的療效低，兩款均屬三四線廿藥物。至於血漿治療，他說本港康復者數目不多，一般需最少50至60名健康的康復者樣本，加上抽取500至900毫升血液，長者或長期病患者可能會不適。

食物及衛生局長陳肇始昨表示，已親自去信藥廠表明本港有意引入新藥瑞德西韋（Remdesivir）作臨牀測試，目前仍待藥廠發出臨牀試驗指引。

（武漢肺炎）