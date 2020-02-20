工程師外母術後確診 15醫護測毒同房隔離

醫局稱無病徵 學者倡術前測毒全裝開刀

為何女病人於術後在骨科病房留醫兩日才確診，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨解釋，病人術前檢查肺片清晰，無發燒、沒外遊紀錄，而手術期間醫護人員有適當保護裝備。經傳媒追問下劉透露，適當保護裝備指施手術醫護和骨科病房醫護都佩戴外科手術口罩。他續說，無醫護列為緊密接觸者，但15名醫護接受病毒檢測，9人呈陰性，6人仍在檢測；同病區6人隔離治療，另26人醫學監察。

中大醫學院骨科系主任容樹恒指出，髖關節置換手術中鋸骨會濺出血液及骨粉，若無眼罩、面罩只得外科口罩，濺出物或接觸眼睛而感染，為確診患者做髖關節置換手術，應穿上全身保護衣，並在負壓手術室進行。他認為，若社區爆發嚴重，應考慮非緊急手術前先為病人做檢測，或提升手術裝備至全身保護裝備包括面罩、N95和保護衣。

夫多次北上 倘陽性或是源頭

衛生防護中心傳染病處主任張竹君則認為，為無病徵者檢測意思不大，即使結果陰性亦不代表無感染。83歲女病人的丈夫新年期間多次往返樟木頭，並於1月25日起咳嗽，早於太太、女兒和女婿現病徵，她說若其結果陽性，可能是他感染家人。至於工程師46歲妻子任職的牛津大學出版社，昨證實她自2月8日出現徵狀以來一直在家工作，但出版社稱其他員工感染風險較低，員工在家工作至本周五。

（武漢肺炎）