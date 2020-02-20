再多一死 小西灣邨老夫婦確診 前日確診漢 澳門稱與染疫者同車回港

無外遊紀錄 夫晨運妻赴佛堂

新增夫婦個案居於小西灣邨瑞滿樓，丈夫68歲、妻子70歲，均無外遊紀錄，丈夫曾去晨運，妻子曾去佛堂。昨午有清潔工人到瑞滿樓清潔地下大堂，抹地、牆及大門。

灣仔東區共22宗 研分流瑪麗

至今已有22宗確診個案住灣仔至柴灣一帶，佔整體近三成半。在應變計劃下醫管局7個醫院聯網各接收20個案，至昨日港島東醫院聯網已接收21個。消息稱自「邊爐家族」出現後港島東個案急升，正研究將部分個案分流至瑪麗醫院。醫管局回覆，重大事故控制中心會緊密監察各聯網情况，有需要會分流至其他聯網。

截至前日，本港共6宗未知是本地還是輸入的「可能本地個案」，包括前日確診第62宗，即曾到中山和澳門工作的58歲男患者。澳門衛生局昨披露，該患者曾與本港第25宗確診的男子2月5日曾乘搭同一輛澳門巴士及同一輛金巴，不排除二人因此受感染，建議曾乘坐同一巴士及金巴者留意身體情况。

議員：港未追蹤金巴客 恐隱形播毒

本港衛生防護中心昨晚將第62宗由「可能本地個案」改為「輸入個案的密切接觸者」，但無回覆會否追蹤同車乘客等問題。金巴並非實名制乘搭，營運金巴的港珠澳大橋穿梭巴士有限公司董事長張廣友昨晚表示，暫未收到當局通知，未能確定兩名患者是否乘搭同一輛金巴，暫未有員工不適。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒認為，當日曾乘坐同一金巴的其他人也可能受感染，但本港衛生署未有追蹤這批乘客，令他們或在社區隱形傳播病毒。

昨日一名70歲、獨居於石籬二邨石怡樓的確診老翁2月12日入院，他一度隱瞞曾北上，入院一周後不治，增至2人死亡。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨稱，他跌倒入院時血含氧量已很低，直接入深切治療部和插喉；患者本身有糖尿病、高血壓及腎功能弱，昨早情况變差，至7時22分死亡，個案會交給死因庭。曾送其入院的5名消防員及救護員正接受監察，暫無病徵。一名63歲武漢來港男病人入院27日後昨出院，令康復出院人數增至5人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，「威士特丹號」已落船者有36名港人，追蹤到的24人中18人已入境香港，將接受醫學監測。

明報記者

（武漢肺炎）