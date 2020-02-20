兒科醫生不建議未足歲戴口罩

尺碼不合遮住面 效果更差

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華說，兒童應戴口罩防疫，但1歲或以下幼兒則不應佩戴，因市面上口罩沒有適合幼兒的尺碼，若口罩太大「遮住成塊面」，效果反而更差。他說，只要照顧者及周遭的人做好防疫措施，家長不用過分擔心 。

至於其他兒童，關醫生建議家長為子女準備合適大小的外科口罩，毋須動用如N95等更高規格合罩。他解釋，N95口罩會使兒童難以換氣，引致頭痛或呼吸不適，亦通常較難佩戴，兒童或胡亂調校及觸碰口罩，反而造成更大風險。他強調，任何人均不應重用口罩，若兒童只戴口罩「落一落街」，即時棄掉或是浪費，家長可用紙巾或信封封存口罩備用，但提醒「擺得太耐都係要丟」。

孩子拒戴 可玩扮醫生病人引導

若兒童不願戴口罩，關醫生建議家長與孩子玩「醫生與病人」角色扮演遊戲，或者哄孩子「戴15分鐘先」，再慢慢加長時間。他說「出街唔係一定戴口罩」，若兒童沒有病徵，亦非前往人多擠迫的地方，可以不戴，另建議家長帶子女到郊外遠足，呼吸新鮮空氣。

除了戴口罩，關醫生說做好清潔同樣重要，建議家長替孩子每天清潔玩具，「啲玩具成日掂好污糟」，並須勤洗手，每次要洗20秒，「同小朋友唱兩次生日歌就夠鐘」。他又提醒家長切勿向孩子衣服噴消毒酒精，因為酒精霧化或會使兒童吸入導致敏感，或會誘發哮喘。

（武漢肺炎）