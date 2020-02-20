張建宗：若抗疫做不好 希望市民包容

2500港人滯湖北 分散逾30市

立法會昨召開3小時會議處理有關武漢肺炎的緊急質詢。公民黨郭家麒問及政府有否密切留意滯留湖北港人情况、會否盡快安排他們返港。張建宗說，政府一直通過駐武漢經貿辦與當地港人保持緊密聯繫，求助個案中，有長期病患者需服藥，已透過醫管局、親友等取得藥物，他稱因港人分散湖北各處，包括恩施、十堰等地，藥物運至武漢後需再分發至其住所。他說，在湖北的港人數目不少，按目前情况需分批協助他們回港。

政府早前實施強制家居檢疫措施，張建宗稱截至前日共有1856宗突擊檢查；保安局長李家超稱，突擊檢查分別由警方、消防、海關、入境處及懲教署參與，在其他紀律部隊加入後，警方可將資源用於調查違反檢疫令的個案。

多名議員批評政府應對疫情措施失當，民主黨鄺俊宇批評政府未有全面封關及派口罩，會否有官員為此問責下台；該黨林卓廷問何時有足夠口罩供應市民。張建宗回應稱，若做得不好「希望市民包容」，但稱疫情是全球問題，許多問題並非香港能應付。

財經事務及庫務局長劉怡翔稱，已往全球五大洲，包括非洲和南美洲採購，但因有地區禁口罩出口及廠家「反價」等問題，曾在訂購口罩後有七成未能抵港，而自1月共有400多萬口罩抵港，正努力與供應商聯繫。

警被指防疫裝備過多 李家超批議員針對

有民主派議員關注警隊獲發過多保護裝備。公民黨陳淑莊問及，警方可否分發部分保護裝備予醫護；李家超說警方現存口罩僅餘一周用量，強調警方工作高風險，包括送市民往急症室、在醫院看守犯人，亦要處理屍體、體液等，又需在檢疫中心駐守，強調若不給予應有裝備，並不公道。他承認警方保護裝備的指引可更清晰。面對陳淑莊質疑，李家超一度稱「非常反對議員有既定立場針對警方」，陳反斥李猜測其立場是違反《議事規則》、「含血噴人」，李則稱自己「無指名道姓是哪人，但大家都知道是何人」。

（武漢肺炎）