每間賓館資助8萬 業界：起碼交到租先

巴士的士小巴電車 資助1/3燃料費一年

防疫抗疫基金新增了多項資助，其中針對運輸業的資助額32.3億元，包括為的士、小巴、專營巴士、本地渡輪及電車等支付三分之一燃料費一年；向每輛非專營巴士發放一筆過2萬元資助，校巴、貨車等每輛1萬元，跨境渡輪每艘100萬元。此外，政府建議向持牌旅館發放一筆過8萬元資助，預計1800間持牌旅館受惠，資助總額約1.5億元。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平認為，政府就每輛非專營巴士補貼2萬元是「有好過無」，因應封關，跨境巴士完全停頓，但每輛每月仍需數萬元開支，包括停車場費、保險、司機底薪等，政府補貼2萬元未必夠一個月開支。他說，今次疫情對業界挑戰較SARS更嚴峻，且今次持續時間或更長，希望政府能因應疫情發展，考慮不止一次發放津貼。

跨境巴業盼發多於一次津貼

旅館業協會創會會長梁大衛說得悉消息後很開心，認為8萬元資助對業界而言「真的是及時雨」。他說由去年6月社會運動爆發至今年2月初，已有近300間賓館結業，「上年9月後已經炒晒人」，而現時又遇上疫情，他本預計若3月尾情况無好轉，屆時會再有500間賓館結業。他說旗下10間賓館已有7間停業，其餘3間自去年11月起，每月僅得一成入住率。他說賓館每月平均要付租金至少4萬元，現政府建議發放8萬元資助，「起碼交到租先」。

（武漢肺炎）