抗疫基金加碼至300億 添3項目 15億助設20口罩生產線 每條月產50萬個

增協助運輸賓館漁業 共24項目

立法會財委會明日將審議基金的撥款申請，兩陣營議員都傾向支持。特首林鄭月娥昨深夜在社交媒體表示，雖然300億元不是小數目，但此時時刻能為業界及其員工送上「及時雨」，相信會獲立法會支持。她又說項目有迫切性，已要求政府各部門以「急民所急」的精神盡早發放各項資助。根據政府向立法會提供的文件，政務司長張建宗會主持督導委員會，負責監察基金的運作及使用情况。

防疫抗疫基金主要支援兩大範疇，包括提升防疫抗疫能力，以及向企業和巿民提供援助（見表）。其中在提升防疫抗疫能力方面，政府會資助私營企業建立口罩的本地生產線，每間工廠可獲300萬元設立一條生產線，每多一條生產線可額外獲200萬元，整個計劃資助上限為20條生產線。

政府承諾一年買最多4.8億個港產口罩

政府要求每條生產線每月至少生產50萬個口罩，計劃總開支15億元。港府承諾向每條生產線每月採購最多200萬個口罩，為期一年，假設20條生產線投入服務，預計一年最多可採購4.8億個口罩；並會設立定價機制，假設每個口罩銷售3元，一年開支為14.4億元。若生產線有剩餘口罩，必須在本地銷售。

政府又預留56億元支援零售業界，估計約7萬零售商戶可受惠。政府亦會寬免科學園、工業邨及數碼港租戶租金，面積以1萬平方呎為上限，約1800個租戶受惠，涉3.8億元。

自由黨黨魁鍾國斌說，近日了解兩間準備生產傳統口罩的公司，他們最大憂慮是未必能找到原材料，認為現時生產商能否持續生產政府要求每月最少50萬個口罩是一個問題，形容生產商「有錢但沒原材料」，政府應協助尋找原材料。至於政府公布的新措施，例如向持牌旅館提供8萬元一筆過津貼，鍾國斌認為「好過無」，對業界未必有很大幫助。

鍾國斌：口罩廠有錢無材料

公民黨黨魁楊岳橋關注獲資助生產的口罩如何銷售和是否用得其所，稱即使懲教處24小時全速生產，但其所生產的口罩亦未必用得其所，認為政府應參考台灣做法，確保港人可購買一定數量的口罩。他認為政府公布的抗疫基金措施多資助業界，擔憂「打工仔能否雨露均霑」，認為政府若只資助受影響的企業「填氹」，相關前線從業員亦未必能受惠，重申要求政府派發全民抗疫金等。

林太早前表示，防疫抗疫基金是較直接幫助受疫情影響的界別、行業和員工，如有部分業界或市民認為基金沒聚焦幫助他們，着他們耐心等待下周三財政預算案中的利民紓困措施。

明報記者

（武漢肺炎）