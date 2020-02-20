憂「與毒同房」 夫確診港客：盼回港 願隔離14天

6確診者同住普通病房

其中一對夫婦的兒子陳先生說，父親本月16日在船上確診並送往當地醫院，現時尚算精神，但肺部有花。他說父親與另外5名確診者入住同一普通病房，沒有隔離設施，上洗手間時需到病房外的公共廁所。陳父透過錄音表示，與醫護言語不通是最大難題，要花時間溝通，但準繩度只有七八成，難免產生誤會，「這無疑令雙方感到相當大壓力」，他相信香港醫護更有經驗治理病人，盼盡快回港就醫。

另一對姓鄭夫婦的兒子稱，其確診的父親與陳父因同住一病房而相識，他形容父親的X光肺片「花晒」，仍未退燒。鄭先生在港的醫護朋友看過其父的肺片後，認為鄭父需用藥，但院方至今未處方任何藥物。

至於陳先生的母親昨仍在郵輪上隔離。陳稱父親確診後，無人到船上其父母房間消毒，但母親須留在該房，擔心母親與病毒「同住」，「無病都變有病」；而母親需長期服心臟病藥，藥物將於數日內耗盡，暫未知送藥安排。港府昨安排包機於今凌晨接港人回港，陳母昨午收到衛生署通知，指她是患者的緊密接觸者，要繼續隔離，但未知在船上抑或轉到陸上隔離。

陳母透過錄音稱，若能回港，願跟隨政府安排再隔離14日，「殷切希望衛生署體諒老人家的苦處」。

家屬函特首 盼讓緊密接觸者回港

陳先生已向特首林鄭月娥、保安局、食衛局及衛生署發信，希望政府安排包機讓港人患者及緊密接觸者回港，若未能做到，亦冀讓後者先回港接受隔離。他說，衛生署長陳漢儀收信後親自回覆，說會將信轉交已赴日的港府人員跟進。

（武漢肺炎）