議員憂包機播毒漏洞 國泰：航機消毒暫停運

議員促機組隔離14日

李家超稱毋須：已做充分防護措施

尹兆堅昨日在立法會急切質詢上表示，包機上的機組及政府人員返港後毋須隔離14日，機組人員亦不知悉防疫裝備的規格及標準，憂慮在密切接觸但裝備不足下有感染風險。他說，據他了解，有關包機將會於22日（周六）往來香港及東京羽田機場，憂慮成「播毒大漏洞」。尹兆堅要求政府確保包機上的機組、政府人員返港後要隔離14日，有關航班亦需確保短時間內完全消毒，而機組及醫護人員的防疫裝備亦應為最高級別。

保安局長李家超回應稱，在出發前已有研討會，向參與的工作人員講解注意事項，他說會為工作人員提供口罩、面罩及手套，確保感染風險減至最低，「因為做了充分防護措施，專家認為毋須回來後隔離」。食物及衛生局長陳肇始稱，一般而言機組人員可豁免14日家居檢疫，相信衛生署及衛生防護中心會有安排。

運輸及房屋局長陳帆表示，有關航機必須徹底消毒才能再載客，認為首班包機接港人返港至22日期間，有足夠時間徹底清潔，即使航班延遲，「不可能未徹底消毒前進行商業營運」。

（武漢肺炎）