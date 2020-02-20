公主號首批最少92港人回家 入境處：昨包機只載港人 或會準備第三架

多人改變主意 乘包機者大增

曾國衞強調，昨晚包機只接載港人，若今日未能接走所有港人，或會準備第三班包機。

郵輪上原有352名香港居民，當中確實新型冠狀病毒港人累計增至53人。據日本共同社報道，昨日有約500名乘客下船，區志光則稱當中包括46名港人，另有6名在埼玉縣隔離的港人結束隔離可離開。他說船上300多名港人中有230人表示願意乘包機回港、16人拒絕，其餘仍未決定；昨日首批原有45名港人乘包機回港，另7名港人則不會乘包機。曾國衞表示，已在機場安排特別通道讓包機港人做出入境手續，又稱昨晚的包機只接載香港居民，「到目前為止，我都無收到要收內地居民」。

保安局：230人願乘包機 16人拒絕

曾國衞透露，有拒絕乘搭包機回港的港人表示欲繼續行程，但他提醒，即使拒絕乘包機的港人自行回港，都有可能需要接受檢疫。他期望日方今日可公布所有乘客的檢測結果，讓港方可在今日接走所有檢測結果呈陰性的香港居民，「（如）不行就或準備第三班航班」。

區志光另稱，鑽石公主號有50多名港人確診及30多名緊密接觸者。港府人員已去探訪確診港人，了解他們的需要。

港府昨日安排旅遊巴接載港人到東京羽田機場。港府人員及附編號的旅遊巴在當地時間（下同）傍晚約6時抵達大黑碼頭，入境處人員準備名牌識別落船港人，又為乘坐包機的港人準備口罩、酒精搓手液等物資，並提供香港電話卡供他們回港後與政府人員聯絡。

今早抵港後入駿洋邨隔離

約晚上10時半，港府人員穿上全套保護衣，準備接應下船的港人；近11時，46名港人陸續落船，過程緩慢；入境處人員向落船港人分派物資後安排他們乘旅巴往機場。旅遊巴抵達羽田機場後，他們獲安排經特別通道辦理出境手續。按港方昨午原本安排，若過程順利，包機於當地時間今日凌晨1時45分起飛，於本港時間今早6時抵港，乘客隨即會被安排到火炭駿洋邨隔離。

保安局長李家超昨早在立法會稱，至昨日共有53名在郵輪上確診，已知有20至30名港人的病毒檢測呈陰性。他說港府已全數聯絡到船上352名港人，當中逾200人稱會乘坐包機返港，他希望最遲今天可接載全部檢測結果呈陰性的港人回港，政府亦正部署派第三架包機赴日。

特首林鄭月娥亦在社交網站上公開日前向船上香港居民發出的信，提到港府已安排兩班每架有438個座位的包機接載他們回港，衛生署及醫管局派出8名醫護人員全程參與。中國駐日本大使館稱，經大使館與外交部駐港特派員公署及港府有關部門緊密協調，港府將派包機撤離中國乘客前往香港。

明報記者 鄧俊豐 日本橫濱報道

（武漢肺炎）

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