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調查：六成半幼園有學生退學

【明報專訊】全港學校停課逾月，教協近日做問卷調查，144間有開設學前預備班（N班）的受訪幼稚園中，98%表示受N班學生停交學費或退學影響學校營運，當中半數表示影響極為嚴重。

教協本月14日至17日蒐集203間有收取學費幼稚園的問卷，近七成學校有家長在停課期間停交學費；同時，逾六成半學校表示有學生退學，當中有10間錄得至少半數學生退學，大部分為有開設N班的學校。

教協理事兼幼稚園校長梁秀婷稱，部分學校N班的學費支持整間幼稚園營運，如負責膳食的炊事員，其薪金來自K班及N班學費，N班學生雖退了學，仍須為炊事員支薪。她說現時業界也是「頂住先」，嘗試挽留家長阻止學生流失，有學校特意為每名學生製作教具及抗疫工具送給學生及家長。

教協副會長關淑玲稱，教育局早前公布以每間幼稚園本年1月學生人數為基數，計算停課期間的每月資助，她認為即使日後復課，已退學的學生學期終結前亦未必重新入學，學額空置期可能長達數月，當局應將資助由今年1月起計算至學年終結。

教育局回覆稱理解幼稚園業界的困難，最近與業界溝通，並會研究如何協助及支援。局方稱未收到幼稚園就經濟困難求助，截至本月13日，共收到10間幼稚園申請調整或減免學費。

（武漢肺炎）

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