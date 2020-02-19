團體訪外判清潔工 三成兩周無獲派口罩

洗街工：公司無派 食署派兩個「紙咁薄」

街道清潔工強哥在北區工作，他稱外判商提供的口罩、眼罩等裝備嚴重不足，一個口罩需連戴兩天，雖然公司「拍心口」稱提供裝備，但至今未兌現承諾。強哥稱，有時洗街時「啲垃圾相當污糟，飛沙走石」，強力水柱噴射地面時會將污水濺到他身上及眼睛，惟公司沒提供足夠眼罩，工人沒有眼罩仍照樣開工。公司以外，食環署只派他兩個「紙咁薄」的口罩，相反鄰近教會「一派就派10個」。他強調工作時會近距離接觸垃圾，污水又會濺濕口罩，每天工作至少需兩個口罩作替換。

團體促政府月派130萬個

上述團體建議政府應每月派發130萬口罩予本港近2.2萬名外判清潔工，並呼籲外判商切勿在沒有足夠防疫裝備下委派清潔工往疫區清潔。

食環署回覆查詢稱十分重視外判清潔工的安全及職安健安排，已向各區發出防疫工作指引。署方續稱，承辦商有責任確保清潔工的職安健，包括評估風險、提供足夠及合適的個人防護衣物、裝備、安全培訓等。署方亦會作定期和突擊巡查，以查核承辦商的服務表現。

（武漢肺炎）