醫管局修指引 隔離病房裝備降級

該指引昨更新，要求醫護進入隔離病房接觸確診及疑似患者時，若做急救程序，應穿AAMI Level 3保護衣物，其他程序包括抽血等都應穿Level 1裝備。據以往指引，進入隔離病房應穿Level 3保護衣物。

公共醫療醫生協會主席馬仲儀稱聽聞有關改動，Level 3衣物防水性能較Level 1好，要視乎不同程序，若一般不涉大量液體的護理程序，用Level 1亦可。急救涉及較多液體，應用Level 3。

醫護自備裝備須主管批准

部分醫護近日自備保護裝備，亦獲市民轉贈裝備。醫管局發言人稱，若要用自備保護裝備，應預先獲部門主管批准，部門再諮詢院內感染控制小組，確認有關裝備符合標準才可用。發言人稱，一般而言，員工戴合乎醫管局要求及批准的裝備工作而因公致身體受損，均受僱員補償保險保障，但未正面回應若未事先獲批准，會否影響保障。

（武漢肺炎）