醫管局修指引 隔離病房裝備降級

【明報專訊】疫情下醫管局裝備短缺，本報昨獲得一份伊利沙伯醫院更新的裝備指引，院方下調隔離病房裝備要求，醫護進入隔離病房接觸確診及疑似武漢肺炎患者時，除了做急救程序，否則應使用一級(Level 1)保護衣物，而非三級(Level 3)。醫管局回覆稱，指引適用於全部公立醫院，並稱因應世衛最新建議，由專家小組審視並調整。
該指引昨更新，要求醫護進入隔離病房接觸確診及疑似患者時，若做急救程序，應穿AAMI Level 3保護衣物，其他程序包括抽血等都應穿Level 1裝備。據以往指引，進入隔離病房應穿Level 3保護衣物。
公共醫療醫生協會主席馬仲儀稱聽聞有關改動，Level 3衣物防水性能較Level 1好，要視乎不同程序，若一般不涉大量液體的護理程序，用Level 1亦可。急救涉及較多液體，應用Level 3。
醫護自備裝備須主管批准
部分醫護近日自備保護裝備，亦獲市民轉贈裝備。醫管局發言人稱，若要用自備保護裝備，應預先獲部門主管批准，部門再諮詢院內感染控制小組，確認有關裝備符合標準才可用。發言人稱，一般而言，員工戴合乎醫管局要求及批准的裝備工作而因公致身體受損，均受僱員補償保險保障，但未正面回應若未事先獲批准，會否影響保障。