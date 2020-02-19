稱營友互訪 開「Wi-Fi派對」 曾入隔離營者批措施兒戲

主動「投案」 返港7日後才入營

K先生（化名）一家四口2月2日從東京返港，翌日得悉同一航班上有人確診，遂馬上致電衛生署，惟對方沒有告訴他確診者機上座位，更於一天後才確認K及其妻屬緊密接觸者，須入營隔離。衛生署在K返港後第7天（8日）才安排他入住西貢麥理浩夫人度假村。

K事前獲告知度假村內有電視及網絡，惟他入營後發現房內沒有電視，網速亦非常緩慢，「好勉強先睇到少少新聞」。他形容「完全同外界隔絕，好似畀人掟咗去荒島」，又批衛生署沒有事先提醒，「你一早講定都可以帶定啲嘢入去 （娛樂）」。

由於隔離者無法在房間內上網，K說大量營友走到度假村的戶外公共地方「收政府Wi-Fi」，猶如「開Wi-Fi派對」，更有人在他的房間外抽煙，營友互相走到各自房間閒聊共餐，駐守的職員無法有效規管。K說：「隔離措施形同虛設，營友可以登堂入室……你咁樣唔係隔離營，係傳染營」。

K又指駐守職員不專業，憶述有職員替他探熱時，沒有更換膠嘴便將探熱器塞進其耳朵，在K提醒後，職員才說「吖，係喎」。

稱「頂唔順」 醫生批准提早離營

K在度假村逗留9天後，於2月16日離營。他透露，隔離令原列明他須在當日晚上11時59分才可離開，惟他「頂唔順」，向駐營醫生申請提早離開，獲批准於同日早上離營。K覺得決定兒戲，「連快速測試都唔做就畀我哋走，入到隔離營先被傳染都唔知」，他又疑惑為何隔離令所定規矩可輕意推翻。K慶幸兩名子女不用入營隔離，「估計到入面好危險，事實上真係好危險」。

衛生署發言人回應稱，現時共有4個檢疫中心運作，使用率約八成至九成。署方要求檢疫的人盡量留在自己的營舍及指定範圍內，會提供膳食及基本個人日常用品，如有需要，亦會提供可供上網的流動電話卡。

（武漢肺炎）