腦退化翁忘隔離令出門遠征 搭巴士藍田到上水尋回 衛署：安排戴手環

明報記者

昨早9時許，有網民稱在上水發現大批身穿整套防護服的警員在清河邨巴士總站出現。本報記者趕赴現場，發現兩名身穿防護衣物的警員及一批軍裝警員在場，離遠看守着一名坐在站長室旁的戴口罩老翁。現場消息稱，該老翁姓顧，患腦退化症，原長居內地，最近由家人接回香港，到兒子藍田家暫住。他上周從內地回港後須接受家居隔離，並未戴上電子手環。他昨晨7時許疑忘記了要隔離，獨自離家打算回內地，其子醒來發現老父不見，於是報警，並不斷致電父親。老翁當時正身處往上水的277E九巴，不知自己身在何方，有乘客聽到老翁在電話對話，上前協助，陪他在上水清河邨巴士總站下車，再由車長報案。老翁最後由衛生署接走送回藍田寓所，繼續家居隔離。

衛署：送檢疫中心或不利病情

衛生署稱，該名正接受強制檢疫的老翁是以手機作實時地點分享。由於老翁有長期病患，署方經評估後認為將他轉送檢疫中心的陌生環境可能不利病情，遂安排他在住所接受強制檢疫，並建議其同住家人多加留意，確保他留在家中。為進一步確保老翁留在住所，已安排盡快為他戴上電子手環。

北區區議員袁浩倫到現場了解後稱，清河邨管理署事後已加強清潔消毒。九巴表示涉事277E線車長曾安排老翁下車及等候警方處理，事後該輛巴士已立即返回車廠徹底清潔消毒。

醫學會：應設獨立隔離中心 照顧特殊人士

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，患腦退化症的長者需要家人或護理人員貼身照顧，難以在家中或院舍自我隔離，即使進入一般的隔離設施，亦會出現適應及照顧問題，形容缺乏自我照顧能力的人是最棘手的隔離個案。他認為政府現時的強制隔離政策未有考慮個別病人的特殊需要，一旦社區爆發，一般隔離設施無法應付缺乏自我照顧能力者的需要，建議政府應設立獨立隔離中心，並安排人手在中心內向該批人提供如院舍般的貼身照顧。

（武漢肺炎）