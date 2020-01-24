抗疫基金增至280億 經民聯加入促全民派錢

財政預算案下周三公布，多個建制和民主派政黨都促請政府全民派錢。原本反對「全民派錢」的經民聯昨亦改口風，身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒表示，政府目前未能急市民所急，認同「全民派錢」可更快讓市民受惠，該黨今日將與財政司長陳茂波見面。林亦促請政府運用防疫抗疫基金，為本港企業作全額擔保，以便中小企向銀行取得低息貸款，用於繳付租金及支薪，幫助他們捱過當前的經濟嚴冬。

公民黨建議政府發放「全民資助金」1萬元、政府物業帶頭減半租金，為期半年；並向1月底後被解僱的市民提供失業津貼，每月上限8000元，最多6個月。

政府早前宣布防疫抗疫基金不少於250億元的21項措施。林太昨表示，經過兩三天的評估、聽取相關業界意見，將於本周五向立法會申請接近280億元撥款，詳情會在財委會文件交代。她說文件會有措施執行的時間表，可發揮「及時雨」的功能，希望立法會盡快通過撥款。

另外，立法會今日召開大會，官員將出席回應議員提出有關抗疫工作的質詢。

（武漢肺炎）