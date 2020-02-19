失業率升至3.4% 3年新高 新巴城巴客量跌 鼓勵放無薪假

另外，新巴城巴發內部通告，表示因疫情持續，客量跌逾四成，雖已大量縮減班次，並將部分巴士留廠停止營運，但公司仍虧損嚴重，故鼓勵同事自願放無薪假，車長及工程部員工即日起至3月底可申請放無薪假。新巴城巴回覆查詢，表示疫情短期未能解決，故除縮短車長更份的工時外，亦安排部分車長及工程部員工放積存年假或容許申請放無薪假。

總就業人數跌近2%

去年11月至今年1月失業率為3.4%，就業不足率維持1.2%，期內總就業人數為380.32萬，與去年同期的387.26萬人比較，跌幅達1.8%，是自2003年第三季以來最大跌幅。最新失業人數為12.23萬，較去年10至12月減少約1700人。

多個行業失業率仍處高位，零售、住宿及膳食服務業的失業率維持5.2%，是2016年9月以來最高水平。若以分項比較，零售業及餐飲服務業的失業率分別為4.8%及6.1%，與上月相同，而包括酒店、賓館、旅舍等在內的「住宿服務」業，最新失業率達3.7%，較上月增0.3個百分點。

建造業失業率達5.7% 近6年最高

建造業的失業率亦持續上升，達5.7%，是2014年2月以來最高，其中樓房裝飾、修葺及保養業失業率高達8.7%。進出口貿易及批發業最新失業率亦達2.7%，較上月的2.4%高。

勞工及福利局長羅致光表示，就業人數急劇下跌而失業率溫和上升，顯示部分人或在失去工作時，選擇離開勞動市場。他稱消費及旅遊業就業情况仍然嚴峻，加上最近疫情已對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場短期內將承受更大壓力。

疫情衝擊 下兩季或升至4%

浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，零售、旅遊、餐飲業受經濟下行影響，加上疫情來襲，預料情况持續轉差，尤其不少餐廳、酒樓、零售店原本希望農曆新年轉旺，但除了超市及藥房外，「新年基本上都無人消費」，預料失業率持續上升，至今年第二、三季或上升至4%。

明報記者

（武漢肺炎）