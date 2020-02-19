困船倘不見天日 專家憂公主號港客易抑鬱

倡派專家入營輔導

香港心理學會註冊心理學家張傳義解釋，人們靠一些日常小事維持心情，例如吃好吃的東西、呼吸新鮮空氣、做運動、與親人會面等看起來不起眼的事情，往往都能支撐住一個人的情緒。他說被困船上，這些事情全都不能做，會失去生活的滿足感。加上如果室內無窗，這些人看不到陽光，情况會更差。根據研究，如長時間失去陽光刺激腦部，腦內神經傳遞物會失平衡。

他補充，船上乘客長期處於擔心「唔知幾時中招」，「人面對未知是最恐懼的，已經確診反而可能更好，起碼知道能醫治就好了」，種種原因加起來，會造成這批港人精神上的困擾。而滯留湖北的港人同樣要面對未知何時可回港，亦不知內地資訊真確性，都會造成心理壓力，但他們起碼能偶爾外出，看到陽光，某程度上或比被困郵輪的港人好。

當這批人回港後，張傳義認為他們會抱有不少期望，覺得能重獲自由，但最重要是要給予他們準確信息，例如需在何處隔離、隔離多久，切勿給他們假希望，或讓他們感覺「再被流放多一次」，「如果他們再有第二次被拋棄的感覺，會把第一次遭遇的情緒加乘到第二次」。

張傳義認為，本身有情緒病史及容易緊張及焦慮的人，需要特別注意，如本身正服精神科藥物，通常一個療程需時4至8周，若中途停藥，可能要重新調校藥量。「若未能派專家進去隔離營觀察，亦應該安排視像會面，這樣做也能讓他們感覺被關顧。」他說，長遠而言，這些人在幾個月至一年內都需要被長期跟進，因經歷此事後，或會讓他們變得更容易緊張及憂慮。

（武漢肺炎）