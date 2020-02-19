專訪：政協港商武漢開醫院：收治兩港人 料下周康復

期望3月底疫情有轉折

謝俊明早年到武漢投資，並開辦兩間醫院，他上周接獲港府求助，亞心總醫院接收一對患病港人父子。謝俊明說，病人入院時狀况差，要吸高濃度氧氣，目前仍在重症病房，但稱二人狀况回復穩定，料下周可以出院。謝說他不是醫生，治療方面院方主要利用3種藥方，包括治療愛滋病用的蛋白酶抑制劑Kaletra。

武漢疫情嚴重，每天仍有大量新增個案，謝俊明稱隨着當地的方艙醫院啟用，接收更多嚴重患者隔離，相信有助改善疫情，期望3月底當地疫情能到「轉折點」。中央政府上周「換馬」，以上海市長應勇代蔣超良出任湖北省委書記，對於政府抗症工作有何變化，本身是全國政協的謝俊明說，近日一直留在醫院忙着，難評政府換馬安排。

當地政府徵用病牀缺醫護物資

謝俊明以「有心無力」來形容當地政府，稱政府因應病人增加，徵用了該院450張病牀，理應要提供醫療人員及物資，但當地人員及物資也短缺，政府想找也有難度，而該院防護物資維持在2至3日使用存量，院方不斷張羅及各地搜購。他說在香港有湖北社團總會等鄉親協助，並安排兒子留在香港搜購物資，如早前在日本採購1萬件保護衣及N95口罩等。

醫護分兩更連踩14日 隔離後重回崗位

內地至少有逾1700名醫護感染，亞心總醫院也不例外，有近40名人員染病，但未有醫護病逝。謝俊明稱當中有10多人已出院，料數天後又會返回崗位。謝說醫護人員目前分更工作，一更400多名人手，連續工作14日後，隔離14日再返崗位。

謝俊明上月接到武漢即將封城的消息後，在農曆年廿九從香港乘高鐵返回武漢坐鎮，因為部分醫院管理人員已返鄉度春節，而他也需返回醫院指揮打仗，說要以身作則「振奮人心」。被問身處疫區會否害怕？謝說，「自己一定驚，驚也無辦法，做這行業（醫療）便要面對，唯有自己小心一點」。

武漢目前仍然封城，謝俊明形容市面氣氛尚算平靜，而身處湖北的港人，都有互相問候鼓勵。

明報記者

（武漢肺炎）