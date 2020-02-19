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本地感染病發至隔離平均逾7日

【明報專訊】本港新型冠狀病毒確診已突破60宗，中大醫學院分析當中首56宗個案，發現近九成個案由首次發病到隔離時有延誤，患者沒有即時被隔離；42宗延誤隔離的本地感染個案中，平均「堵截延誤」時間為7.62日，最嚴重是14日。

中大醫學院公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，大部分個案確診前曾多次求醫，增加他們把病毒傳播給緊密接觸者的風險。如再有感染源頭不明個案，政府或要考慮進一步暫停公共服務或關閉商場等。

學者倡驗血分流患者

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌則建議，如患者持續發燒或有呼吸道感染症狀，家庭醫生可為他們抽血，因為病毒性感染肺炎患者的白血球及淋巴細胞數量偏低。他說，抽血在3小時就有結果，相信可及早找出潛在患者。

家庭醫生林永和認為驗血可行，且只需約100元，最快半日有結果。惟其他過濾性病毒亦可致白血球及淋巴細胞偏低，擔心驗血未必一定準確。不過，他說武漢肺炎病徵相對輕微，家庭醫生現時只能以問診形式評估風險，如有多一個方法將病人分流是好事，寧願「有殺錯無放過」。

1感染者可傳0.319人

醫生：暫未算社區爆發

研究亦計算出本港首56個個案的「基本傳播系數」為0.319，即一名感染者可傳染0.319人。郭健安稱理論上疫情暫未算社區爆發，但這數據有滯後，因仍未知現有感染者還傳染了多少人，呼籲市民保持警覺，減少不必要聚會。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕林永和 許樹昌 家庭醫生 驗血 武漢肺炎

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