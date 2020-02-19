中大研究：九成人自覺會染疫 16%信政府資訊可靠 醫生：認知落差 集體恐慌

受訪者平均焦慮指數達臨界點

中大公共衛生及基層醫療學院於1月24日至2月5日訪問1168名18歲或以上的本港市民，88%自覺有可能或極有可能染武漢肺炎；98%認為一旦受感染，會出現嚴重或非常嚴重症狀。調查顯示，以21分為滿分，分數愈高即愈焦慮；受訪者平均焦慮指數為8.82分，而8至10分屬「臨界異常」，反映受訪者焦慮達臨界點。

八成認為醫生資訊最可靠 5.5%會問醫生

研究指有89.4%受訪者由官方或非官方網頁獲資訊，但僅16.2%受訪者認為政府官方網頁資訊可靠，是最少受訪者認為可靠的資料來源。研究顯示，最多受訪者認為可靠的資料來源是醫生，有84.9%，但只有5.5%會從醫生獲得資訊。

全港700萬人中，至昨有62人確診武漢肺炎，當中5人危殆、3人嚴重。精神科專科醫生傅子健表示，市民對疫情的認知及實際情况出現落差，因資訊太多，誇張的消息往往教人最深刻。至於為何出現搶購潮，他認為是緣於無知及不了解，「市民覺得沒有口罩便會死」，沒去了解病毒真正如何傳播，或洗手已有效防疫。他呼籲市民多看權威人士的資料，亦要多方查核消息真偽，不要一收到信息就轉發。

至於市民對政府資訊的信任程度低，傅子健表示與過去一年的社會事件「一定有關」，「由不信任的人叫你不要擔心，只會覺得對方是掩蓋事實」。他表示政府處事要有充足透明度，例如具體交代物資數量、貨源及物流情况。

中大公共衛生及基層醫療學院副院長黃仰山建議，由於較多人信任醫生，他們可以利用網上或其他科技，將疫情資訊傳遞給市民。

逾半稱避社交 醫生籲市民減聚會

調查亦顯示，僅56.3%受訪者有避免社交活動，35.9%有避免乘坐交通工具，反映市民較難靠保持社交距離。

中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安引述自身經驗，說前幾天凌晨1時仍有很多人光顧旺角的茶餐廳。他表示，除了問政府可做什麼，「市民亦要由自身做起」，減少緊密接觸及聚會，如唱卡啦OK及「攬頭攬頸」，減低受感染風險。

明報記者

（武漢肺炎）