林鄭：徵駿洋邨「唯一選擇」 警封路駐守

林鄭月娥稱，駿洋邨每座可提供數百單位，足夠應付郵輪上300多名港人接受檢疫，又稱政府沒後備方案，「看不到2月底前有額外檢疫中心可以使用」，因此駿洋邨是唯一選擇，希望市民諒解。

水馬圍邨 防暴巡周邊

食衛局副局長徐德義說，目前4間檢疫中心使用率達八成至九成，而加建設施未必能本月內完成，若有大批人突然入住檢疫設施，需要駿洋邨的規模才能處理，承認過程太急，未有及時溝通，已約見區議員解說。政府昨在社交平台「添馬台」上載駿洋邨用作檢疫單位的圖片，可見已備單人牀、被鋪、熱水壺、桌椅等，並稱醫護和執法人員會24小時駐守，接受檢疫者出入由專車接送，不容許擅自離開。

駿洋邨出入口及駿洋商場外昨已見圍起大型水馬，警員駐守在邨內出入口，出入駿洋邨的車輛及工作人員須先登記。

警方並在駿洋邨附近的黃竹洋街設路障，防暴警員則在附近工業區巡邏。

一批沙田區議員及火炭居民昨早到特首辦外請願，反對徵用駿洋邨作檢疫。沙田區議員麥梓健稱對政府漠視民意感失望，過去一周已收集逾1.2萬個聯署反對計劃，冀政府撤回決定。

（武漢肺炎）