在日確診者未獲開藥 「38度燒僅得冰袋」

在船上的港人楊和生說，昨黃昏收到入境處聯絡，查詢他和同行親友是否有興趣上包機，同時問他們的護照號碼。年過70歲的陳女士（化名）已獲安排上岸，昨亦收到入境處通知，未知何時會登機離開，着她再等待。

張太說仍十分擔心：「今晚（昨晚）還未有實質時間幾點坐車到機場。」

檢測數天未有結果

部分港人則回港無期。Danny雙親都在郵輪上，爸爸於本月16日確診，被送到當地醫院，媽媽則是緊密接觸者，需在船上隔離14日。他說父親能說流利英語，但與日本醫護以英語溝通仍有困難，他送院後只照過X光，沒人替他診斷或用藥，在船上時亦沒有人去過父母的房間消毒，母親要求調房亦不得要領。

另一名港人鄭太的家姑家翁都在郵輪，家翁確診，家姑接近70歲，有心臟病、高血壓及高膽固醇，數天前接受檢測，卻一直沒結果，也不能下船。

鄭泳舜：醫生無計施

等病者自癒

身處日本的民建聯立法會議員鄭泳舜昨到醫院探望確診港人，他說當地醫生稱對武漢肺炎暫無計可施，故沒向確診者用藥，「現時來看就是等病者自己痊癒」，不過病人情况已有好轉，預計要再觀察兩至三周。鄭認為現時確診者等同被軟禁，不但沒治療，更返港無期，感到十分徬徨。鄭又說，言語不通是一大障礙，舉例有確診者不能進食高糖或豆類食物，但難與醫護溝通，感到相當氣餒。

（武漢肺炎）