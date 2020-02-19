何栢良：郵輪成「淘大翻版」 憂近百返港者病發

食衛局副局長徐德義稱，船上港人須在日本當局的檢測呈陰性，上機前經衛生署人員篩查，包括量體溫，沒徵狀才可登機回港。醫管局重大事故控制中心會亦監察情况，若鑽石公主號乘客回港檢疫期間出現病徵，會分流至不同醫院隔離治療。

船感染率26% 多於淘大

何栢良昨在港台《千禧年代》稱該郵輪「肯定是疫區」，是「淘大花園E座翻版」，以前日單日新增99宗確診而言，爆發比SARS時的淘大E座更嚴重。船上首名感染的80歲香港老翁上月20上船，2月1日確診，何認為他一上船已有傳染性，但在2月5日宣布強制隔離前的10多日，乘客有四五十次聚集吃自助餐的可能。何批評「日本厚生勞動省的決定和安排是錯的」，乘客一直「焗住」在船上，「無事都變有事」。船上首名感染的80歲香港老翁，在港接受治療後已康復，昨日出院。

隸屬美國國家衛生研究院的國家過敏和傳染病研究所所長Dr. Anthony Fauci亦向外媒表示，「郵輪隔離過程失敗」，當中發生嚴重的問題，令多人感染。美國周一已派包機接走船上國民，當中已有14人確診。

專家：乘客聚餐傳播風險增

英國輪機工程海事科技學會（東北亞區）主席司徒家成稱，郵輪冷氣經中央系統運行，有個別分隔及過濾，他不排除中央系統受污染，但他認為乘客聚餐時飛沫傳播風險更大。他說日本處理郵輪疫情手法鬆散，應及早在2月初讓人上岸，或將郵輪前後兩半乘客分開隔離。

日本環境感染學會調查團曾於本月11日一連兩日登郵輪調查，負責領團的岩手醫科大學呼吸疾病專家櫻井滋教授向NHK稱，船內感染預防措施不足，例如船員用密封性較高的N95口罩，一般戴約15分鐘便呼吸困難，需脫下小休，其時船員可能以手觸摸臉部周邊，導致感染。

（武漢肺炎）