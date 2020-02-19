採訪手記：雙城抗疫 迥然不同的態度

也許香港人陰影太深

或是日本人慣對危機

從踏進香港國際機場一刻，香港對待疫情的緊張程度便可見一斑。由辦理登機手續、安檢，以至登機前的短短數十分鐘，我先後被不同人員問及有否到過內地、被探熱，最後問「有沒有乘搭過威士特丹號？」即使登機後，氣氛亦未見鬆懈。坐我後排的一對情侶、隔了走廊的男士，以及前一排的夫婦，除口罩外，還穿上便利雨衣。

今次到日本，除須如常填寫入境及海關申報表，還多了一份大張的健康申報表，重點是右下角一段，列明虛報資料可判入獄或罰款50萬日圓。至航機降落、乘客進入東京成田機場入境大堂後，來自中港澳的旅客獲單獨排隊安排。

然而，緊張氣氛只在機場出現，反觀在熱門旅遊區，粗略統計近三分之一人無戴口罩，戴了也露出鼻子、沒壓下鼻樑鐵線、甚至沒完全拉開口罩的情况比比皆是。晚上繁忙時段擠身滿是下班族的火車，身旁男士用力「索鼻」，前面另一男士卻仍不時拉下口罩大口呼吸。

幸好，「漫長」的4分鐘後，他們都在下站下車了，回到酒店後，我就拿酒精出來消毒一番。

明報記者 鄧俊豐

（武漢肺炎）