採訪手記：雙城抗疫 迥然不同的態度

【明報專訊】也許是SARS對香港人造成的心理陰影太深，又或是一直面對不少天災人禍的日本人已習慣應對危機。因「鑽石公主」號而來到東京的我，在不足24小時內，深深感受到東京和香港兩座城市對這種傳染性極高的病毒的處世態度。
也許香港人陰影太深
或是日本人慣對危機
從踏進香港國際機場一刻，香港對待疫情的緊張程度便可見一斑。由辦理登機手續、安檢，以至登機前的短短數十分鐘，我先後被不同人員問及有否到過內地、被探熱，最後問「有沒有乘搭過威士特丹號？」即使登機後，氣氛亦未見鬆懈。坐我後排的一對情侶、隔了走廊的男士，以及前一排的夫婦，除口罩外，還穿上便利雨衣。
今次到日本，除須如常填寫入境及海關申報表，還多了一份大張的健康申報表，重點是右下角一段，列明虛報資料可判入獄或罰款50萬日圓。至航機降落、乘客進入東京成田機場入境大堂後，來自中港澳的旅客獲單獨排隊安排。
然而，緊張氣氛只在機場出現，反觀在熱門旅遊區，粗略統計近三分之一人無戴口罩，戴了也露出鼻子、沒壓下鼻樑鐵線、甚至沒完全拉開口罩的情况比比皆是。晚上繁忙時段擠身滿是下班族的火車，身旁男士用力「索鼻」，前面另一男士卻仍不時拉下口罩大口呼吸。
幸好，「漫長」的4分鐘後，他們都在下站下車了，回到酒店後，我就拿酒精出來消毒一番。