日官員會面甩底 包機安排添變數 港未掌可成行公主號客人名單 或再增包機

明報記者 鄧俊豐 日本橫濱報道

再增88確診 港人累計約50

日本厚生勞動省稱，「鑽石公主」號昨新增88宗新型冠狀病毒感染確診個案，累計542人染疫。港府昨晚公布，船上352名香港居民中，增至約50人確診。至於其他乘客及船員的隔離期今日屆滿，對病毒檢測呈陰性者今日起可以下船。

兩包機擬今晚11時後起飛

港府日前宣布派包機免費接載船上港人乘客回港，該兩班國泰航空包機按計劃今日啟程飛往東京羽田機場。香港機場航班資料一度顯示，兩班包機預計周四早上6時及8時返抵香港；不過，本報昨得悉最新編班安排，兩班包機預定今晚11時及11時45分起飛，預計分別在周四凌晨3時10分及3時55分抵港。

華駐日大使協助溝通

區志光及曾國衞等一行港方成員前晚抵達東京後，昨早先到香港駐東京經濟貿易辦事處與當地人員商討，下午則與船公司代表及日本外務省官員會面，中國駐日本大使館亦派員出席，惟負責檢疫工作的日本厚生勞動省代表缺席會談，以致港方未能掌握船上港人名單及檢測狀况。據隨團港方成員透露，與厚生省代表會面是事先約好，未知對方缺席原因。

港方一行昨傍晚往橫濱郵輪停泊現場了解情况。曾國衞其後交代進展時稱，是次包機工作最大挑戰是尚未準確知道可離開的港人數目，日方周四才會完成所有檢測及安排檢測呈陰性的乘客下船。他說已透過外交部駐日大使與日方溝通，望可優先處理港人檢測，並向日方要求今日可將所有港人帶回港。

不會待所有人檢測完才離開

曾又稱，檢測結果公布後會盡快安排檢測結果呈陰性的港人離開，不會待所有港人完成檢測才一次過離開，目標是周四可接走所有可離開的港人，「不排除可能要分批回港」，必要時不排除會加機，但確診者及其緊密接觸者則未必能離開。區志光稱，乘客如出現病徵，或要先留在日本。

曾國衞又說，已要求船公司加快乘客落船速度，以及用巴士接載港人到機場，他們將與日方討論過關安排，望可簡化程序。據了解，政府計劃在乘客落船前，先為所有確認返港的港人編配巴士及航班座位，會將同一家人集中，同時會隔行坐，避免不同家庭交叉接觸。

另一方面，港府昨派出第二批共36名人員帶同防護裝備前往日本。外交部駐港特派員公署副特派員宋如安昨亦率領公署工作組共3人前往東京，晚上與中國駐日本大使孔鉉佑會面，就下一步推動日方加快相關工作進度、促成滯留港人回家交換意見。

（武漢肺炎）