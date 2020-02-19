日官員會面甩底 包機安排添變數 港未掌可成行公主號客人名單 或再增包機

【明報專訊】港府安排包機往日本接載滯留「鑽石公主」號郵輪的300多名港人乘客回港或有阻滯。本報得悉，港府預訂的兩班國泰包機已編班於今晚11時及11時45分在東京羽田機場起飛，預定周四凌晨3時許相繼抵港。不過，由保安局副局長區志光及入境處長曾國衞率領的港方先遣隊昨午原定與日本厚生勞動省代表會面，但對方缺席，令港方無法掌握港人乘客名單和健康狀况的第一手資料，令往後工作比預期慢。曾國衞稱，已透過外交部提出希望日方優先處理港人檢測結果，他不排除港人需分批回港，或需安排第三架包機。
明報記者 鄧俊豐 日本橫濱報道
再增88確診 港人累計約50
日本厚生勞動省稱，「鑽石公主」號昨新增88宗新型冠狀病毒感染確診個案，累計542人染疫。港府昨晚公布，船上352名香港居民中，增至約50人確診。至於其他乘客及船員的隔離期今日屆滿，對病毒檢測呈陰性者今日起可以下船。
兩包機擬今晚11時後起飛
港府日前宣布派包機免費接載船上港人乘客回港，該兩班國泰航空包機按計劃今日啟程飛往東京羽田機場。香港機場航班資料一度顯示，兩班包機預計周四早上6時及8時返抵香港；不過，本報昨得悉最新編班安排，兩班包機預定今晚11時及11時45分起飛，預計分別在周四凌晨3時10分及3時55分抵港。
華駐日大使協助溝通
區志光及曾國衞等一行港方成員前晚抵達東京後，昨早先到香港駐東京經濟貿易辦事處與當地人員商討，下午則與船公司代表及日本外務省官員會面，中國駐日本大使館亦派員出席，惟負責檢疫工作的日本厚生勞動省代表缺席會談，以致港方未能掌握船上港人名單及檢測狀况。據隨團港方成員透露，與厚生省代表會面是事先約好，未知對方缺席原因。
港方一行昨傍晚往橫濱郵輪停泊現場了解情况。曾國衞其後交代進展時稱，是次包機工作最大挑戰是尚未準確知道可離開的港人數目，日方周四才會完成所有檢測及安排檢測呈陰性的乘客下船。他說已透過外交部駐日大使與日方溝通，望可優先處理港人檢測，並向日方要求今日可將所有港人帶回港。
不會待所有人檢測完才離開
曾又稱，檢測結果公布後會盡快安排檢測結果呈陰性的港人離開，不會待所有港人完成檢測才一次過離開，目標是周四可接走所有可離開的港人，「不排除可能要分批回港」，必要時不排除會加機，但確診者及其緊密接觸者則未必能離開。區志光稱，乘客如出現病徵，或要先留在日本。
曾國衞又說，已要求船公司加快乘客落船速度，以及用巴士接載港人到機場，他們將與日方討論過關安排，望可簡化程序。據了解，政府計劃在乘客落船前，先為所有確認返港的港人編配巴士及航班座位，會將同一家人集中，同時會隔行坐，避免不同家庭交叉接觸。
另一方面，港府昨派出第二批共36名人員帶同防護裝備前往日本。外交部駐港特派員公署副特派員宋如安昨亦率領公署工作組共3人前往東京，晚上與中國駐日本大使孔鉉佑會面，就下一步推動日方加快相關工作進度、促成滯留港人回家交換意見。