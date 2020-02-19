經「特定程序」 菲傭可解禁來港

對於有菲傭確診，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，僱主擔心外傭假日外出會感染，但不能強制外傭放假留家，只能呼籲她們戴口罩、不要到人多地方等，及為外傭提供疫情資訊，讓其留意朋友有否在「疫廈」工作。

她又說，部分僱主會付日薪予外傭，讓她們放假留在家，但要先得外傭同意。根據勞工處，若傭工同意，僱主可另定休息日，但須指定日子補假。

菲律賓婦女團體Gabriela香港分部主席Shiela Tebia-Bonifacio表示，部分外傭會害怕，放假也不敢出街，但其休息及外出權利不應被剝奪。

菲官員Twitter轉載 官方未公布

菲律賓外交部官員Brigido Dulay昨在Twitter透露，前往港澳傭工經「特定程序」可不受離境禁令限制。菲律賓外交及外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）亦在Twitter轉載消息，但未有官方正式公布，本報昨向菲律賓總統辦公室及駐港總領事館查詢，均沒回應。

得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭稱，要視乎當局只讓合約中途放假回鄉的菲傭回港，還是準備赴港履行新合約的外傭也可來港。她說，由於近期學校停課，不少家庭都急聘外傭，其公司有100多名已簽約外傭因此暫緩來港，估計全港逾1000宗類似個案。

關注外傭團體「移工國際」則敦促菲律賓當局解釋會否要外傭簽免責聲明或提供醫療證明才可出境。

（武漢肺炎）