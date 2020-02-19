要聞

經「特定程序」 菲傭可解禁來港

【明報專訊】菲律賓本月初向港澳等地實施旅遊禁令，令部分放假回鄉及準備新來港的菲傭無法抵港。昨有菲律賓外交部官員在社交網站透露，前往港澳傭工將獲豁免，經特定程序可到港。

對於有菲傭確診，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，僱主擔心外傭假日外出會感染，但不能強制外傭放假留家，只能呼籲她們戴口罩、不要到人多地方等，及為外傭提供疫情資訊，讓其留意朋友有否在「疫廈」工作。

她又說，部分僱主會付日薪予外傭，讓她們放假留在家，但要先得外傭同意。根據勞工處，若傭工同意，僱主可另定休息日，但須指定日子補假。

菲律賓婦女團體Gabriela香港分部主席Shiela Tebia-Bonifacio表示，部分外傭會害怕，放假也不敢出街，但其休息及外出權利不應被剝奪。

菲官員Twitter轉載 官方未公布

菲律賓外交部官員Brigido Dulay昨在Twitter透露，前往港澳傭工經「特定程序」可不受離境禁令限制。菲律賓外交及外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）亦在Twitter轉載消息，但未有官方正式公布，本報昨向菲律賓總統辦公室及駐港總領事館查詢，均沒回應。

得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭稱，要視乎當局只讓合約中途放假回鄉的菲傭回港，還是準備赴港履行新合約的外傭也可來港。她說，由於近期學校停課，不少家庭都急聘外傭，其公司有100多名已簽約外傭因此暫緩來港，估計全港逾1000宗類似個案。

關注外傭團體「移工國際」則敦促菲律賓當局解釋會否要外傭簽免責聲明或提供醫療證明才可出境。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕菲傭 傳染病 外傭 武漢新型冠狀病毒 武漢肺炎

上 / 下一篇新聞

旅客少過SARS時 港人避疫減外出 零售餐飲重災 罷市爭商場減租
旅客少過SARS時 港人避疫減外出 零售餐飲重災 罷市爭商場減租
單日訪港客3000 旅局料今年嚴峻
單日訪港客3000 旅局料今年嚴峻
多項大活動取消 擬第四季復推谷客
多項大活動取消 擬第四季復推谷客
工會：逾17酒店放無薪假 皇悅裁近百人
工會：逾17酒店放無薪假 皇悅裁近百人
曾屯院開刀 工程師外母初步確診 醫生憂院內爆發 另首宗菲傭中招恐傳同鄉
曾屯院開刀 工程師外母初步確診 醫生憂院內爆發 另首宗菲傭中招恐傳同鄉
醫局增口水病毒測試 擴檢測病人範圍
醫局增口水病毒測試 擴檢測病人範圍
日官員會面甩底 包機安排添變數 港未掌可成行公主號客人名單 或再增包機
日官員會面甩底 包機安排添變數 港未掌可成行公主號客人名單 或再增包機
採訪手記：雙城抗疫 迥然不同的態度
採訪手記：雙城抗疫 迥然不同的態度
何栢良：郵輪成「淘大翻版」 憂近百返港者病發
何栢良：郵輪成「淘大翻版」 憂近百返港者病發
在日確診者未獲開藥 「38度燒僅得冰袋」
在日確診者未獲開藥 「38度燒僅得冰袋」
林鄭：徵駿洋邨「唯一選擇」 警封路駐守
林鄭：徵駿洋邨「唯一選擇」 警封路駐守
中大研究：九成人自覺會染疫 16%信政府資訊可靠 醫生：認知落差 集體恐慌
中大研究：九成人自覺會染疫 16%信政府資訊可靠 醫生：認知落差 集體恐慌
本地感染病發至隔離平均逾7日
本地感染病發至隔離平均逾7日
專訪：政協港商武漢開醫院：收治兩港人 料下周康復
專訪：政協港商武漢開醫院：收治兩港人 料下周康復
困船倘不見天日 專家憂公主號港客易抑鬱
困船倘不見天日 專家憂公主號港客易抑鬱
SARS追蹤患者關聯 警：超級電腦就緒
SARS追蹤患者關聯 警：超級電腦就緒
失業率升至3.4% 3年新高 新巴城巴客量跌 鼓勵放無薪假
失業率升至3.4% 3年新高 新巴城巴客量跌 鼓勵放無薪假
抗疫基金增至280億 經民聯加入促全民派錢
抗疫基金增至280億 經民聯加入促全民派錢
腦退化翁忘隔離令出門遠征 搭巴士藍田到上水尋回 衛署：安排戴手環
腦退化翁忘隔離令出門遠征 搭巴士藍田到上水尋回 衛署：安排戴手環
稱營友互訪 開「Wi-Fi派對」 曾入隔離營者批措施兒戲
稱營友互訪 開「Wi-Fi派對」 曾入隔離營者批措施兒戲
確診工程師醫局開會 前稱20分鐘實個半鐘
確診工程師醫局開會 前稱20分鐘實個半鐘
醫管局修指引 隔離病房裝備降級
醫管局修指引 隔離病房裝備降級
團體訪外判清潔工 三成兩周無獲派口罩
團體訪外判清潔工 三成兩周無獲派口罩
調查：六成半幼園有學生退學
調查：六成半幼園有學生退學