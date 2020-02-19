醫局增口水病毒測試 擴檢測病人範圍

發燒或肺炎非住院患者亦檢測

醫管局質素及標準總行政經理劉家獻表示，「加強化驗室監測」至昨日發現20名確診者，佔整體患者約三分之一。因應社區個案陸續升，不少患者起初病徵輕微，沒有肺炎，但有上呼吸道感染病徵等，往往經過多次求醫，至病情加重才入院確診。

劉續說，局方審視公立醫院隔離設施承受能力後，擴展範圍至涵蓋病徵相對輕微的非住院患者，即出現發燒及上呼吸道感染病症、或肺炎的急症室或普通科門診病人，期望盡早識別病徵輕微者，以評估隱形患者比例，制訂應對疫情發展的方向及策略。

病人自行取樣 陽性接通知入院

劉表示，醫院會向18歲或以上患者派發樣本瓶及樣本袋，患者翌日起牀後、刷牙漱口及飲食前採集樣本，於喉嚨發出「Kruuua」聲音以清出來自咽喉的唾液，並吐入樣本瓶（見圖）。患者收集樣本後要同日交回，如4小時內未能交回，運送前需放入4℃的雪櫃。

醫管局會將樣本送到衛生署化驗室，預計兩三日有結果。若呈陰性，會發短訊給已登記的電話；如陽性，衛生署人員會致電通知患者入院。劉沒回應測試量的承受力，稱急症室現時每日有逾3000人次求診，普通科門診有1萬人次，預計衛生署每周可做5000至6000個病毒樣本測試，一周後會檢視成效。

被問檢測結果是否準確，劉家獻稱，港大微生物學系講座教授袁國勇2018年的研究發現，以唾液檢測呼吸道病毒準確性及敏感度都高，加上近日有文獻顯示，12個武漢肺炎患者的唾液樣本中，11個有新型冠狀病毒。他又指出，取樣過程不是入侵程序，可方便患者及減少所需醫護人手。

上述近日新研究由港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓團隊所做，團隊於12名年齡介乎37至75歲的患者入院後收集唾液樣本，經病毒培養後，於11人的樣本中檢測到新型冠狀病毒，準確率為91.7%。被問8%誤差是否高、檢測結果是否可信，杜啟泓回覆，研究的樣本數目較少，不能一概而論。他又指出，即使患者由喉嚨吐出唾液時包含痰液亦可接受。

（武漢肺炎）