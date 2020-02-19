曾屯院開刀 工程師外母初步確診 醫生憂院內爆發 另首宗菲傭中招恐傳同鄉

屯門醫院表示，83歲女病人上周六（15日）跌倒骨折入該院骨科病房，翌日接受髖關節置換手術，其後醫護獲悉病人女兒及女婿均確診後，為她做病毒測試和送入隔離病房，昨結果初步陽性。消息稱老婦手術時半身麻醉，毋須插喉，已知與11名醫護有接觸，暫未有病徵。屯院表示，病人留醫時沒發燒，亦沒呼吸道感染病徵。

醫生：髖關節手術會濺血液骨粉

威爾斯醫院榮譽顧問醫生容樹恒稱，髖關節手術要鋸骨，會濺出血液及骨粉，不少醫生都習慣戴面罩或眼罩，另加外科口罩、手套和手術袍；如為一名懷疑或確診個案做手術，則會穿有通風裝備的「手術太空衣」。髖關節手術會全身或半身麻醉，若全身麻醉會插喉，或產生氣霧；半身麻醉的話，病人清醒能自行呼吸，若病人沒戴口罩，則有可能在咳嗽時噴出飛沫。

港大矯形及創傷外科學系臨牀助理教授方欣碩亦稱，病人麻醉後，不少醫護要一起幫忙把病人轉成側身，方便在背後開刀，或會有部分醫護觸碰該病人，或有感染風險。

感染及傳染病科醫生曾祈殷相信，手術室人員應有充足保護裝備，傳播風險較低，較擔心骨科病房的醫護是否有足夠裝備，同房病人亦有可能透過飛沫或共用洗手間染病，促有關病房盡快停收新症並全面清毒。屯院新聞稿沒提及同房病人和醫護數目，稱會安排相關病人及職員測試。

菲傭感染到確診或歷3個周日

曾到大會堂與同鄉聚會

本港昨新增兩宗確診，總數增至62宗，首度有菲傭感染，為明星海鮮酒家聚餐的67歲女確診者的家傭。該32歲菲傭2月2日起咳和發燒，曾自行服藥，並感康復。因其僱主確診，菲傭2月14日入院，第一次測試呈陰性，但肺X光片有陰影，前日（17日）第二次取樣化驗後確診。菲傭本月9日到過大會堂外一個露天地方，與10多名朋友坐了1小時，各人有戴口罩、沒進食，衛生防護中心正聯絡其朋友。

菲傭在僱主發病3日後發病，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，菲傭沒參加1月26日的晚宴，相信是家居傳播；至於病人第二次化驗才確診，相信與病人早前病毒量較低有關。

曾祈殷估計，從1月31日其僱主發病起，菲傭已有可能受感染，至今經歷3個周日，他擔心與確診菲傭相聚的外傭會染病，再帶回各自工作的家庭，「一傳十，十傳百，就可以很『大鑊』」，促衛生防護中心盡快追蹤菲傭接觸過的外傭，並監察有關外傭的僱主。他呼籲政府向外傭宣傳疫情嚴重性，僱主亦應向外傭解釋，讓她們考慮避免到人多的聚會。

昨另有一名58歲男子確診，他曾於1月23日至2月2日到中山探妻女，再於2月5日到澳門工作，2月11日起發燒和發冷，17日到聯合醫院求診。

出院確診者至昨增至4人，新增出院者包括鑽石公主號的80歲男子，及在武漢工作的47歲男子；另維持5人危殆，嚴重患者由2人增至3人。

明報記者

（武漢肺炎）