工會：逾17酒店放無薪假 皇悅裁近百人

住宿服務業失業率料飈至一成

徐考澧透露，至少17間酒店要求部分員工放無薪假，以減省開支，包括香港四季酒店、香港JW萬豪酒店、香港喜來登酒店、香港朗廷酒店等；4個酒店集團裁員，包括海景嘉福洲際酒店、泛海酒店集團旗下的皇悅酒店、Best Western、華美達海景酒店。他說，受影響僱員人數仍在統計中，但皇悅酒店將有兩所分店結業，近百人被解僱，成為酒店業裁員重災區。

有酒店入住率單位數

另他收到消息稱富豪國際酒店集團旗下的富豪九龍酒店及麗豪酒店亦開始裁員，約10人受影響。

他認為，現時經濟只是開始下滑，預計未來3個月情况更差，零售、住宿及膳食服務業的失業率或升至10%高位，難以預計何時好轉，要視乎政府可控制疫情的時間。他續說，據悉有酒店生意額較去年同期大跌九成，僅得單位數字的入住率，不排除更多酒店結業及出現裁員潮，盼勞資雙方商討對策，共渡時艱。本報昨日以電話及電郵方式，向上述10間酒店查詢是否要求員工放無薪假，以及是否有裁員行動，至截稿前未有回覆。

（武漢肺炎）