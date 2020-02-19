要聞

單日訪港客3000 旅局料今年嚴峻

【明報專訊】疫情重挫旅遊業，旅遊發展局上月初曾預計今年訪港旅客按年跌一成至約5030萬人次，但旅發局總幹事程鼎一昨日稱，2月單日訪港客只有3000人次，僅及SARS時期最低位的三成，局方亦改為稱今年旅客跌幅或多於一成；並預料即使5月疫情受控，基於不利因素多，下半年訪港客人次將低於去年同期，形容今年情况「嚴峻」。有旅遊界人士預計今年訪港客人次按年下跌三至四成，若再爆發社會運動，跌幅或擴大至逾五成。

原估今年跌一成 料跌幅更大

訪港旅客去年上半年按年升14%，下半年跌39%，令全年按年下跌14%，至5600萬人次。旅遊發展局日前向立法會提交2020/21年度工作計劃，提到1月初步估算，今年訪港客人次按年跌一成至5030萬。對比去年上半年單日平均約20萬訪港人次，程鼎一稱受疫情影響，2月單日訪港客僅3000人次，遠低於SARS時期最低的單日1萬人次，且未見情况於未來數周會好轉，業界亦稱酒店入住率低至兩成，部分高檔次酒店入住率僅單位數。

旅發局提供的資料顯示，今年訪港客人次將按疫情影響作調整，預計有更大跌幅，目前未能準確預測幅度，即比原先估計的一成跌幅更大。程鼎一說受多項不明朗因素影響，料今年情况嚴峻，下半年訪港客人次未必可重返去年同期的2100萬。

至於過夜客人均消費額，去年按年跌12%至5820元。程鼎一估計未來商戶將減價促銷，相信今年過夜客人均消費額會進一步下跌。他又稱今年有不少不利因素，例如疫情影響亞洲多國，料疫情緩和後多國將刺激國內旅遊，香港爭取客源會有難度；而度假旅客市場計劃一般需6個月或以上，故要較長時間恢復，加上奧運留家觀賞直播效應，亦會削弱外遊意欲。

他表示，假若疫情至5月受控，但6月是反修例運動一周年、9月有立法會選舉，現未確定屆時會否又爆發新一輪示威活動。他說SARS時社會縱使就防疫有爭拗，但很快回復平靜；今次疫情開始前社會氣氛已一般，旅發局工作有困難，希望疫情穩定後社會可回復平靜，令旅客恢復信心。

姚思榮：再爆社運 今年跌幅或逾五成

內地旅客佔本港客源約八成，旅遊界立法會議員姚思榮稱，本港旅業受內地疫情重挫，訪港人次大減，即使本港今年第一季可控制到疫情，與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業失業率，或將由去年底的5.2%升至逾6%。他說今年若不再爆發社會運動，旅客人次亦將按年減三至四成，若再爆發的話，跌幅隨時擴大至逾五成。

（武漢肺炎）

上 / 下一篇新聞

旅客少過SARS時 港人避疫減外出 零售餐飲重災 罷市爭商場減租
旅客少過SARS時 港人避疫減外出 零售餐飲重災 罷市爭商場減租
多項大活動取消 擬第四季復推谷客
多項大活動取消 擬第四季復推谷客
工會：逾17酒店放無薪假 皇悅裁近百人
工會：逾17酒店放無薪假 皇悅裁近百人
曾屯院開刀 工程師外母初步確診 醫生憂院內爆發 另首宗菲傭中招恐傳同鄉
曾屯院開刀 工程師外母初步確診 醫生憂院內爆發 另首宗菲傭中招恐傳同鄉
醫局增口水病毒測試 擴檢測病人範圍
醫局增口水病毒測試 擴檢測病人範圍
經「特定程序」 菲傭可解禁來港
經「特定程序」 菲傭可解禁來港
日官員會面甩底 包機安排添變數 港未掌可成行公主號客人名單 或再增包機
日官員會面甩底 包機安排添變數 港未掌可成行公主號客人名單 或再增包機
採訪手記：雙城抗疫 迥然不同的態度
採訪手記：雙城抗疫 迥然不同的態度
何栢良：郵輪成「淘大翻版」 憂近百返港者病發
何栢良：郵輪成「淘大翻版」 憂近百返港者病發
在日確診者未獲開藥 「38度燒僅得冰袋」
在日確診者未獲開藥 「38度燒僅得冰袋」
林鄭：徵駿洋邨「唯一選擇」 警封路駐守
林鄭：徵駿洋邨「唯一選擇」 警封路駐守
中大研究：九成人自覺會染疫 16%信政府資訊可靠 醫生：認知落差 集體恐慌
中大研究：九成人自覺會染疫 16%信政府資訊可靠 醫生：認知落差 集體恐慌
本地感染病發至隔離平均逾7日
本地感染病發至隔離平均逾7日
專訪：政協港商武漢開醫院：收治兩港人 料下周康復
專訪：政協港商武漢開醫院：收治兩港人 料下周康復
困船倘不見天日 專家憂公主號港客易抑鬱
困船倘不見天日 專家憂公主號港客易抑鬱
SARS追蹤患者關聯 警：超級電腦就緒
SARS追蹤患者關聯 警：超級電腦就緒
失業率升至3.4% 3年新高 新巴城巴客量跌 鼓勵放無薪假
失業率升至3.4% 3年新高 新巴城巴客量跌 鼓勵放無薪假
抗疫基金增至280億 經民聯加入促全民派錢
抗疫基金增至280億 經民聯加入促全民派錢
腦退化翁忘隔離令出門遠征 搭巴士藍田到上水尋回 衛署：安排戴手環
腦退化翁忘隔離令出門遠征 搭巴士藍田到上水尋回 衛署：安排戴手環
稱營友互訪 開「Wi-Fi派對」 曾入隔離營者批措施兒戲
稱營友互訪 開「Wi-Fi派對」 曾入隔離營者批措施兒戲
確診工程師醫局開會 前稱20分鐘實個半鐘
確診工程師醫局開會 前稱20分鐘實個半鐘
醫管局修指引 隔離病房裝備降級
醫管局修指引 隔離病房裝備降級
團體訪外判清潔工 三成兩周無獲派口罩
團體訪外判清潔工 三成兩周無獲派口罩
調查：六成半幼園有學生退學
調查：六成半幼園有學生退學