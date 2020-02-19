單日訪港客3000 旅局料今年嚴峻

原估今年跌一成 料跌幅更大

訪港旅客去年上半年按年升14%，下半年跌39%，令全年按年下跌14%，至5600萬人次。旅遊發展局日前向立法會提交2020/21年度工作計劃，提到1月初步估算，今年訪港客人次按年跌一成至5030萬。對比去年上半年單日平均約20萬訪港人次，程鼎一稱受疫情影響，2月單日訪港客僅3000人次，遠低於SARS時期最低的單日1萬人次，且未見情况於未來數周會好轉，業界亦稱酒店入住率低至兩成，部分高檔次酒店入住率僅單位數。

旅發局提供的資料顯示，今年訪港客人次將按疫情影響作調整，預計有更大跌幅，目前未能準確預測幅度，即比原先估計的一成跌幅更大。程鼎一說受多項不明朗因素影響，料今年情况嚴峻，下半年訪港客人次未必可重返去年同期的2100萬。

至於過夜客人均消費額，去年按年跌12%至5820元。程鼎一估計未來商戶將減價促銷，相信今年過夜客人均消費額會進一步下跌。他又稱今年有不少不利因素，例如疫情影響亞洲多國，料疫情緩和後多國將刺激國內旅遊，香港爭取客源會有難度；而度假旅客市場計劃一般需6個月或以上，故要較長時間恢復，加上奧運留家觀賞直播效應，亦會削弱外遊意欲。

他表示，假若疫情至5月受控，但6月是反修例運動一周年、9月有立法會選舉，現未確定屆時會否又爆發新一輪示威活動。他說SARS時社會縱使就防疫有爭拗，但很快回復平靜；今次疫情開始前社會氣氛已一般，旅發局工作有困難，希望疫情穩定後社會可回復平靜，令旅客恢復信心。

姚思榮：再爆社運 今年跌幅或逾五成

內地旅客佔本港客源約八成，旅遊界立法會議員姚思榮稱，本港旅業受內地疫情重挫，訪港人次大減，即使本港今年第一季可控制到疫情，與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業失業率，或將由去年底的5.2%升至逾6%。他說今年若不再爆發社會運動，旅客人次亦將按年減三至四成，若再爆發的話，跌幅隨時擴大至逾五成。

（武漢肺炎）