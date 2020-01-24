旅客少過SARS時 港人避疫減外出 零售餐飲重災 罷市爭商場減租

記者昨午到IFC、時代廣場觀察，各有5間店舖未有營業，至於K11 Musea的B2至5樓就有19間店舖未有營業。據了解，K11 Musea共有10間店舖參與今次罷市行動，佔商場店舖數目不足5%，另外9間在港爆發疫症後，由於調配人手等因素已不時暫停營業。

《南華早報》報道，甜點店Lady M、服裝品牌Timberland、Lacoste、Club 21等均有參與昨日罷市；不過記者致電Timberland位於新城市廣場的分店時，店員說全線分店仍有營業，惟該分店縮短至下午1時半才開門營業。Lady M亦非全線暫停營業，其公關稱有3間分店響應罷市，由於餐飲業生意大跌，商場仍不願減租，決定加入罷市行動，未知罷市分店何時重新營業。Lady M在港有7間分店。

代表稱700店參與 Lady M：3分店響應

罷市行動代表Kim（化名）昨出席電台節目時說，群組大部分成員為外國公司，今次有600至700間店舖參與，自社會運動後，由於商場只會在關門當日寬免租金，令過去8個月已用盡5至10年的利潤，要求業主擴大減租幅度。他透露，新鴻基地產上周宣布向經營有困難的商戶，按個別行業或商戶情况，減免2月基本租金三至五成，但未有商戶獲通知減租，租金可與IFC、海港城媲美的機場，以及港鐵更是零資助。群組有品牌在內地有分店，故得知恒隆地產在內地減租五成，但香港部分商戶只獲減租一成，質疑公司「是否覺得香港不是中國一部分，所以不需要幫助香港商戶？」

恒隆：與租戶保持聯繫 冀共渡時艱

恒隆稱持續與租戶保持聯繫，冀能共渡時艱；去年下半年已因應本港租戶的個別情况及經營環境提供租金寬減措施，現時亦繼續有關安排，並繼續與租戶保持聯繫，提供適切的援助措施。

機管局3月推新一輪紓緩措施

機場管理局回應稱，機場旅客人數受疫情影響大減，在機場營運的公司及商戶受不同程度影響，機管局3月會推出新一輪紓緩措施，協助業界減低營運壓力。是次措施會惠及不同的機場業務伙伴，包括機場零售及食肆商戶、航空公司、地勤服務公司、停機坪相關服務公司，以及航空後勤服務公司等。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676