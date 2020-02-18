面試佔分三至五成 小學校長：部分學生失優勢

今年教育局實施新安排，首次於中一派位7月放榜前，要求中學先於4月7日通知獲自行收生取錄的學生。詹漢銘憂慮，由於很多中學無面試，傾向以成績主導收生，「出來的結果幾有bias（傾向）」，令學生家長失望。詹漢銘又表示，每年新年假後，學校設面試工作坊讓學生練習，「未必一兩次訓練就脫胎換骨，而是難得的機會，一名老師有機會針對指導幾名學生，教他們說話」，不過受疫情影響，相信都會取消。

中學校長稱難選非死讀書學生

佛教善德英文中學今年自行分配學位收表達462份，比去年增加約15%。學校因疫情取消原先佔分35%的面試，改為學業成績佔90%，包括教育局學生「成績次第名單」及小學校內成績，課外活動表現則計10%。校長陳世詠稱，校方以往藉面試挑選應對能力、臨場表現佳的學生，「無面試，揀不到特別醒目、不是死讀書的學生」。她稱以往學生都很用心準備面試，取消面試難免失望，學校會確保甄選時恪守公平、公正原則。

（武漢肺炎）