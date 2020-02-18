撤升中面試 有校改要學生拍片 另至少28英中改只看成績課外活動

教育局回應表示，不鼓勵學校一定要面試，如學校覺得有需要舉行面試，並有信心做足預防措施及確保校舍清潔，且不會導致大量學生同時聚集，不認為應一刀切禁止學校面試，並稱現階段並無收到家長有關報考中學取消自行分配學位面試而感到不公平的查詢。

教局稱未收家長投訴不公平

全港約有120間全開英文班中學，截至昨日，至少有28間於校網明確表示取消中一面試，有學校視乎復課日期順延面試，或另作安排。位於元朗區的基督教香港信義會元朗信義中學昨於校網公布，原定的中一收生面試將改以錄像進行。所有申請學生會被隨機安排於3月7日或8日作錄像環節，屆時將收到兩條題目，學生須按題目要求，5分鐘內表達個人意見，並於3小時內提交錄像。其後校方將根據學生的校內成績、興趣、品行及第一階段表現等，甄選學生進入第二階段。次階段則以親子分享錄像方式，讓學校從中了解學生及家長對學校辦學方針及栽培子女的想法。

有學校設親子錄像面試環節

屯門區仁愛堂田家炳中學亦改以拍攝短片方式取代面試。校方要求申請學生拍攝兩段獨立短片，第一部分主要考核其英語能力，校方提供兩條與現時疫情相關的時事題，學生可二擇其一，1分鐘內以英語發表個人意見；第二部分學生則須先閱讀學校創辦人田家炳與人相處的原則及相關事例的兩則資料，再以廣東話分享自身經歷及體會。

家長多同時為子女申請直資中學作「多手準備」，惟受疫情影響，今年直資中學面試安排亦有變動。匯基書院（東九龍）今年收近2800份申請表，因疫情取消本年中一入學面試，只以學生成績及所提交的學習歷程資料，包括家長問卷、中英文作文各一篇等作收生考慮。該校校長兼直資學校議會內務秘書鄭建德稱，該校課堂互動性強，面試原意為挑選適合該校上課模式的學生，並考核學生的英語聽說能力，今年雖無面試，但可從學生提交的資料中尋找「蛛絲馬迹」，不特別擔心「收錯學生」。

明報記者

（武漢肺炎）